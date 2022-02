Le Liban a reçu de la part de l’Egypte une importante cargaison d’aide médicale et alimentaire destinée aux Forces de sécurité intérieure libanaises.

L’aide a été livrée sur le port de Beyrouth au secrétaire général de la Haute Commission de secours, le général de division Mohamed Kheir, en présence du ministre de l’Intérieur Bassam Mawlawi, de celui de la Sante Firas Abiad, du directeur général du port de Beyrouth, Omar Itani, et de l’ambassadeur d’Égypte, Yasser Alawi.

Estimée à 487 tonnes, elle devrait être distribuée dans le cadre d’un programme organisé en coordination avec le Premier ministre Najib Mikati et les ministres concernés.

Selon un communiqué publié par le bureau des médias du port, « la plupart des médicaments iront sous la supervision du ministère de la Santé aux Forces de sécurité intérieure pour répondre à leurs besoins, tandis que la nourriture ira aux Forces de sécurité intérieure, aux pompiers de Beyrouth et aux pompiers de Tripoli ».

L’ambassadeur d’Egypte a tenu pendant la livraison de l’aide a rappelé « qu’il y a une décision égyptienne selon laquelle le Liban ne sera pas laissé seul jusqu’à la fin de cette période difficile ».

En raison de la crise économique et financière que traverse le Liban au cours de laquelle la livre libanaise a perdu près de 90% de sa valeur par rapport au dollar américain, les salaires de l’ensemble du secteur public ont fondu et représentent à peine 30% de leur valeur avant la crise, et le pouvoir d’achat s’est effondré.

