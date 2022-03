Le président russe Vladimir Poutine a rappelé ce vendredi 18 mars que l’objectif de l’opération militaire dans le Donbass et en Ukraine était de protéger la population du génocide.

Lors d’un discours prononcé lors d’un concert au stade Luzhniki de la capitale russe, Moscou, à l’occasion du huitième anniversaire de la restauration de la Crimée, il a assuré que l’opération militaire « vise à sauver les gens de cette souffrance, de ce génocide, qui est la principale cause, motivation et objectif principal de l’opération militaire » dans le Donbass et en Ukraine.

Selon la journaliste d’investigation française Anne-Laure Bonnel, entre 13 000 et 14 000 Ukrainiens vivant dans le Donbass ont péri entre 2014 et 2022, dans les attaques de l’armée ukrainienne contre leurs régions.

Le président russe a ajouté que les habitants du Donbass ont été soumis à des opérations militaires systématiques, et ont été immédiatement assiégés, et ont été soumis à des bombardements systématiques avec de l’artillerie et des frappes aériennes, notant que cela « s’appelle un génocide ».

Il a poursuivi: » Il fallait dégager la Crimée de cette situation honteuse dans laquelle elle vivait ainsi que Sébastopol, lorsque leur peuple était considéré comme un peuple de seconde classe. »

Selon lui le point important « ne réside pas seulement dans les décisions, mais dans le fait que les habitants de la Crimée et de Sébastopol ont fait ce qu’il fallait faire quand ils ont mis une barrière solide sur le chemin des néonazis et des ultra-nationalistes », notant que « ce qui s’est passé dans les autres régions (en allusion au Donbass) et se produit encore est la meilleure confirmation de la justesse de leur décision ».

« Une cinquième colonne au service des Occidentaux »

Le jeudi, le numéro un russe avait mis en garde contre une « cinquième colonne » qui sévit dans son pays au service des Occidentaux.

S’exprimant le 16 mars à l’occasion d’une rencontre sur les mesures de soutien socio-économique aux régions russes, Vladimir Poutine a adressé un avertissement sans ambiguïté à ce qu’il a qualifié de «cinquième colonne», ces Russes qui défendraient les intérêts des Occidentaux au détriment de ceux de leur pays.

Selon lui, les Occidentaux voudraient « retenter le coup de pousser [les Russes] jusqu’au bout, de [les] achever », de transformer la Russie en un « pays faible et dépendant ».

« Ça n’a pas marché à l’époque, et ça ne marchera pas aujourd’hui », a-t-il assuré. Tout peuple, et encore plus le peuple russe, sera toujours capable de distinguer un vrai patriote d’une racaille et d’un traître et les recrachera simplement comme un moucheron qui serait rentré dans la bouche par hasard, sur le trottoir ».

Pour y parvenir, la stratégie des Occidentaux se baserait notamment en Russie, selon le président russe, sur « des traîtres de leur pays, sur ceux qui gagnent de l’argent ici, chez nous, mais qui vivent là-bas ».

« Je ne juge pas du tout ceux qui ont des villas à Miami ou sur la Côte d’Azur, qui ne peuvent pas se passer de foie gras, d’huîtres et des prétendues « libertés de genres » ; ce n’est pas ça qui pose problème », a fait valoir Vladimir Poutine, ajoutant que le problème venait du fait que beaucoup de ces Russes « résident mentalement là-bas et pas ici, avec notre peuple, avec la Russie ».

Selon M. Poutine, ces derniers, par leur volonté d’intégrer ce qu’ils voient comme une « caste supérieure », « oublient — ou ne comprennent pas du tout —, que si cette prétendue caste supérieure a besoin d’eux, c’est uniquement en tant que chair à canon, les utilisant pour causer un maximum de dégâts à notre peuple ».

D’après le chef d’Etat russe, l’Occident utiliserait cette « cinquième colonne» pour essayer de diviser la société russe, spéculer sur les pertes de l’armée au combat, sur les conséquences socio-économiques des sanctions, ou encore en cherchant à provoquer une confrontation civile en Russie :

«Son unique objectif, comme je l’ai déjà dit, est la destruction de la Russie.»

Ces mises en garde surviennent après la prise de mesures, en Russie-même, en lien avec l’offensive en Ukraine. Le 4 mars, le président a signé un texte voté par les députés, punissant d’amendes ou de peines de prison la publication d’informations jugées «mensongères» sur l’action de l’armée ou l’appel à des sanctions contre Moscou. Cette loi prévoit notamment jusqu’à «10 à 15 ans de prison» en cas de diffusion de fausses informations sur l’armée provoquant des «conséquences graves».

«Vos élites sont obsédées par leurs intérêts égoïstes»

Message aux citoyens occidentaux

Lors de la même prise de parole, le président russe a également tenu à adresser un message aux citoyens occidentaux, les appelant à ne pas mettre «sur le dos» de la Russie toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés, en particulier depuis l’intervention russe en Ukraine.

«Je veux être entendu par les citoyens ordinaires des Etats occidentaux. On essaie maintenant de vous convaincre, avec insistance, que toutes vos difficultés sont le résultat des actions hostiles de la Russie et que vous devez payer de votre poche la lutte contre la mythique « menace russe »», a-t-il déclaré.

«Tout ceci est un mensonge, et la vérité est que les problèmes actuels auxquels sont confrontés des millions de personnes en Occident sont le résultat de nombreuses années d’actions des élites dirigeantes de leurs propres Etats. De leurs erreurs, leur courte vue et leurs ambitions», a-t-il poursuivi, affirmant que ces élites ne réfléchissaient pas à la façon d’améliorer la vie de leurs citoyens dans les pays occidentaux mais étaient «obsédées» par leurs intérêts égoïstes.

Source: Médias