Un membre du Conseil politique du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Mohammad al-Bakhiti, a déclaré lundi que « lorsque les régimes saoudien et émirati sont en danger, il devient dans l’intérêt des Américains et des Britanniques de mettre fin à la guerre contre le Yémen ».

S’adressant au Club House AlMayadeen, M.Al-Bakhiti a fait savoir que « c’est la première fois que nos opérations sont décrites comme une opération de rupture du siège ».

Il a expliqué que « le Yémen dépend du diesel dans l’agriculture », notant que la coalition saoudienne « sait qu’interdire l’entrée des dérivés pétroliers implique une interdiction de la vie au Yémen ».

Le dirigeant d’Ansarullah a déclaré que « son pays n’avait pas d’autre choix que d’intensifier et de frapper les installations pétrolières dans les profondeurs saoudiennes », soulignant que ces opérations « se poursuivront de manière ascendante ».

« Nous sommes sérieux quant à l’augmentation des opérations contre leurs installations pétrolières. Le Yémen possède un important stock de missiles balistiques et ailés ainsi que des drones », a-t-il fait savoir.

Rappelons que le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yehya Sarii, a revendiqué l’attaque contre le site pétrolier d’Aramco à Djeddah et contre d’autres cibles vitales à Jizan, dans le cadre de la troisième phase de la deuxième opération de rupture de siège (imposé par l’Arabie).

L’augmentation de nos frappes doublera la crise pétrolière

Par ailleurs, M.Al-Bakhiti a expliqué que « nos opérations dans les profondeurs saoudiennes se poursuivront et s’intensifieront, et ne sont pas liées à ce qui se passe en Ukraine et en Europe », soulignant que « cela aura un impact important sur l’Arabie saoudite et Israël ».

Et d’assurer: « l’augmentation de nos frappes doublera la crise pétrolière mondiale ».

Le chef d’Ansarullah a également souligné que « la position internationale envers l’opération russe en Ukraine a dévoilé l’image criminelle de la communauté internationale », notant que « la guerre contre le Yémen est incomparable à ce qui se passe en Ukraine, elle a dévoilé l’hypocrisie de tout le monde. »

La décision d’augmenter la production de pétrole est également entre les mains du Yémen

M.Al-Bakhiti a en outre estimé « qu’il est erroné de réduire nos frappes en raison des circonstances que traverse le monde, où le Yémen est devenu un acteur clé ».

Il a dans ce contexte prévu que « l’Arabie saoudite se plie aux demandes américaines d’augmenter la production de pétrole », soulignant que « la décision d’augmenter la production du pétrole en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis n’est plus entre les mains des États-Unis, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis uniquement, mais aussi entre les mains du Yémen ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen