L’ambassadeur d’Iran en Russie, Kazem Jalali, a expliqué que Moscou et Téhéran oeuvrent ensemble en vue d’unifier leurs systèmes de messagerie financière, afin de contourner le système financier SWIFT de transfert de paiements bancaires.

Jalali a déclaré que l’Iran et la Russie s’efforçaient de relier les banques iraniennes au programme russe de messagerie financière afin de mettre en œuvre de bonnes mesures dans ce domaine à l’avenir.

Il a indiqué que l’Iran discutait avec la partie russe de la possibilité d’approuver la carte bancaire russe Mir en Iran, ajoutant que la question de la pleine reconnaissance du système de paiement Mir par l’Iran était également à l’ordre du jour dans les discussions avec les officiels russes.

Le programme Russian Financial Message System a été mis en place en prévoyant le risque de séparer la Russie du système financier mondial SWIFT, le système international entre banques pour la transmission d’informations et d’ordres de paiement. Plus de 11 000 grandes institutions de presque tous les pays du monde participent au système.

Il n’est plus possible d’ajouter de nouvelles cartes aux titulaires d’une carte de la banque russe Mir pour effectuer des achats via le service de paiement électronique Apple Pay.

Plus tôt ce mois-ci, le système de paiement bancaire russe Mir a annoncé la première transaction avec la carte Mir aux Émirats arabes unis.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen