Commentant la nouvelle stratégie de défense nationale des États-Unis, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que « les tentatives de Washington de faire pression ou de contenir Moscou et Pékin seront vouées à l’échec ».

Le diplomate chinois a ajouté, lors d’un point de presse ce mardi 29 mars : « Le rapport soumis par le Pentagone au Congrès américain fourmille d’idées datant de l’époque de la guerre froide et de la doctrine des blocs”.

Il a poursuivi : « La Chine et la Russie sont deux grands pays, et les plans et les tentatives des États-Unis pour faire pression sur eux ne réussiront pas ».

« Washington devrait reconsidérer ses engagements face à la crise en Ukraine, cesser de se créer des ennemis imaginaires et cesser d’ignorer les préoccupations sécuritaires des autres pays », a déclaré M. Wang.

Il est à noter que le département américain de la Défense a remis au Congrès, le lundi 28 mars, une copie classifiée de la nouvelle stratégie de défense nationale.

Selon les explications publiées à cet égard, le Pentagone a déclaré que « la Russie représente de graves menaces pour les États-Unis, y compris sa propre opération en Ukraine, et la Chine est le concurrent stratégique le plus important et le principal challenger des États-Unis ».

Lundi, le ministère chinois des Affaires étrangères a appelé Washington à s’abstenir de nuire aux intérêts chinois à la suite de l’imposition de sanctions à Moscou, déclarant que « Pékin prendra les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts et les droits de son peuple ».

