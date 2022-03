Sur fond de crise ukrainienne, plusieurs pays d’Union européenne se sont coordonnés pour expulser des diplomates russes. Moscou a promis des contre-mesures.

Après avoir appliqué des sanctions drastiques contre la Russie pour tenter d’enrayer l’opération menée en Ukraine par l’armée russe, plusieurs pays d’Europe ont décidé d’expulser des diplomates russes accusés d’espionnage.

Ces actes d’hostilité ont été accueillis comme tels par la partie russe qui a promis des réponses.

«La Russie répondra à l’expulsion de 21 diplomates de Belgique», a promis la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.

La responsable de la diplomatie belge, Sophie Wilmès, avait annoncé plus tôt que 21 personnes travaillant pour l’ambassade et le consulat de Russie devront quitter le territoire belge car soupçonnées «d’opérations d’espionnage et d’influence menaçant la sécurité nationale».

En Irlande, l’ambassade de Russie a elle aussi dénoncé l’expulsion de quatre diplomates «en raison de prétendues activités incompatibles avec le statut diplomatique».

«Nous considérons cette qualification du travail de nos diplomates comme totalement inacceptable et estimons que la décision du gouvernement irlandais est arbitraire et injustifiée […] L’ambassade part du principe que ce genre de démarche ne restera pas sans réponse», lit-on dans un communiqué.

L’Irlande a appliqué les sanctions de l’Union européenne mais n’a en revanche pas livré d’armes létales à l’Ukraine, souhaitant garder sa neutralité militaire.

Côté néerlandais ce sont 17 diplomates accusés d’être des «officiers russes du renseignement» qui devront quitter le territoire.

«Ce geste inamical témoigne de l’absence totale de l’intérêt à maintenir les canaux diplomatiques de communication avec la Russie [dans leur état] normal de la part de la Haye», a dénoncé Maria Zakharova.

«Des mesures de rétorsion seront annoncées», a-t-elle prévenu. Après le départ de ces 17 personnes, il restera 58 diplomates russes aux Pays-Bas, selon l’agence de presse néerlandaise ANP.

La République tchèque a elle aussi annoncé l’expulsion d’un diplomate qui devra quitter le pays dans les 72 heures.

D’autres pays, tels que les Etats-Unis, la Pologne et les pays baltes ont déjà annoncé avoir expulsé des agents russes de renseignement supposés depuis le 24 février.

Concernant les pays baltes, Moscou a annoncé le 29 mars l’expulsion de dix diplomates de ces pays, en représailles à une mesure similaire contre des représentants de Moscou.

