En visite en Chine, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a affirmé que son pays veille au développement régulier et durable des relations avec la Chine, notant que les deux pays ont l’intention d’avancer vers un ordre mondial juste et multipolaire.

« Nous souhaitons que nos relations avec la Chine se développent de manière constante et continue, conformément à ce qui a été convenu par les dirigeants des deux pays, Vladimir Poutine et Xi Jinping. Aujourd’hui, nous examinerons des mesures concrètes visant à assurer la mise en œuvre de tous les accords conclus. « , a déclaré ce mercredi 30 mars le ministre russe, depuis Pékin, où il est arrivé pour une visite au cours de laquelle il rencontrera son homologue chinois Wang Yi.

Lavrov a ajouté que la Russie, la Chine et leurs partenaires « avanceront ensemble vers un ordre mondial multipolaire et juste, prenant en compte les résultats de l’étape dangereuse que traverse l’histoire des relations internationales ».

Pour sa part, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré, lors de sa rencontre avec M. Lavrov, que les relations russo-chinoises « ont résisté aux défis de l’évolution de la situation dans le monde et ont maintenu leur droit chemin ».

A l’issue de la réunion, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que les ministres russe et chinois des Affaires étrangères avaient convenu de renforcer la coordination entre les deux pays dans le domaine de politique étrangère et d’élargir la coopération bilatérale et multilatérale.

Un communiqué publié par le ministère russe des Affaires étrangères indique que les deux ministres « ont souligné que dans la situation internationale complexe actuelle, la Russie et la Chine continuent de renforcer leur partenariat stratégique et de travailler dans les affaires mondiales, sur la base d’une position unifiée ».

« Il a été convenu d’accroître la coordination dans le domaine de politique étrangère et d’élargir la coopération sur la voie bilatérale et sous diverses formes multilatérales », poursuit le communiqué.

Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que les deux ministres « apprécient hautement » l’état actuel des relations russo-chinoises, qui continuent de « développer dynamiquement la situation instable au niveau de la politique étrangère ».

