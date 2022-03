À l’occasion de la 46eme célébration de la Journée de la terre, le Bureau central palestinien des statistiques a publié les derniers chiffres sur la réalité de l’extension de l’occupation israélienne des territoires palestiniens de 1967.

En 1976 ‘Israël’ avait confisqué de vastes étendues de terres palestiniennes de la Cisjordanie, ce qui a provoqué le déclenchement de manifestations qui ont fait des morts et des blessés.

Selon l’agence, “l’occupation israélienne exploite directement 76% de la superficie totale classée C, car les conseils régionaux des colonies en contrôlent environ 63% ».

A noter que les accords d’Oslo 2 de 1995 avaient classé les terres de Cisjordanie en 3 zones :

A- celles qui sont sous contrôle palestinien total.

B- celles qui sont soumises au contrôle israélien de sécurité, civil et administratif palestinien.

C- les terres qui sont sous contrôle israélien, civil, administratif et de sécurité. Cette zone constitue environ 60% de la superficie de la Cisjordanie.

Le communiqué du bureau des statistiques indique que « les zones confisquées à des fins militaires représentent environ 18 % de la superficie de la Cisjordanie, tandis que le mur d’annexion (établi en 2002) a isolé plus de 10 % de la Cisjordanie, causant des dommages à plus de 219 communautés palestiniennes. »

Il a ajouté que l’occupation israélienne « exploite plus de 85% de la superficie totale des terres de la Palestine historique », notant que « le nombre de sites coloniaux et de bases militaires israéliens a atteint 471 sites fin 2020 en Cisjordanie, dont 151 colonies et 26 avant-postes habités. »

Quant au nombre de colons, le communiqué les estime à « environ 712.815, qui ont mené 1 621 attaques contre des Palestiniens et leurs biens, en 2021 ».

Il a ajouté que « l’année 2021 a vu une augmentation significative de la construction et de l’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie, la construction de plus de 12 000 unités de colonies ayant été approuvée, dont environ 9 000 sur les terres de l’aéroport de Qalandia dans le gouvernorat de Jérusalem. »

Le communiqué ajoute : « En 2021, les autorités d’occupation israéliennes ont démoli 1 058 bâtiments palestiniens, dont 353 bâtiments résidentiels et 705 installations à usages divers ».

Il a souligné que le nombre de prisonniers atteignait 4 400, dont 160 enfants et 33 femmes, fin février dernier.

Le nombre de Palestiniens est estimé à environ 13 millions 800 mille, dont 5 millions 300 mille vivent en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est, et environ 1,6 million à l’intérieur d’Israël, tandis plus de 6 millions d’immigrants vivent dans des pays arabes et étrangers.

Source: Médias