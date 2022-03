Les Etats-Unis et les milices kurdes des Forces démocratique ssyriennes (FDS) ont lancé des travaux pour réhabiliter et exploiter des puits de pétrole syriens de Deir Ezzor, dans les zones qu’elles occupent dans l’est syrien, a révélé le site web de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen, citant des sources syriennes.

Selon ces sources, la coalition internationale et les milices kurdes s’emploient pour exploiter des dizaines de puits qui ont cessé leur production en raison des dommages qui leur ont été causés à la suite des opérations militaires et en raison du manque de capacités à les entretenir durant la dernière période.

« Washington veut autofinancer ses opérations en Syrie, tout en accordant aux FDS la possibilité de bénéficier de ressources supplémentaires pour s’autofinancer », ont assuré les sources d’al-Mayadeen.

Des équipes d’ingénieurs recrutées par la Coalition internationale et les FDS ont commencé à effectuer des opérations de maintenance pour un certain nombre de puits de pétrole à proximité du champ de Koniko afin de les réhabiliter et d’augmenter leur production.

Selon les sources d’Al-Mayadeen, ces équipes ont pu réhabiliter l’un des puits de la région d’Ezbet dans la campagne nord de Deir ez-Zor, d’une capacité de production de 1 000 barils de pétrole par jour, tout en continuant à travailler sur la réhabilitation d’autres puits dans les régions du nord et de l’est de la province de Deir Ezzor.

Les sources ont indiqué qu’en raison d’une fuite d’émanation volatil du puits sous l’effet de la force de pression, il en a découlé l’inondation de 10 acres de terres agricoles à proximité du puits et des manifestations de protestation de la population locale se sont déroulées.

Les FDS envisagent d’allouer une partie de la production du puits aux habitants de la zone, à un taux variant entre 25 et 30%, dans le but d’absorber les protestations des habitants et de s’assurer qu’ils n’entraveront pas ses opérations de réhabilitation des puits.

Les opérations de réhabilitation interviennent malgré la suspension de l’administration du président américain Joe Biden des travaux de la société Delta Crescent Energy, qui s’est vu accorder par l’administration de l’ancien président Donald Trump le droit d’investir et de réhabiliter les champs pétrolifères dans les régions contrôlées par les FDS.

On ne sait pas encore si ces efforts émanent d’experts affiliés à la coalition et aux FDS ou par l’intermédiaire d’une entreprise spécialisée dans les travaux de réhabilitation, constate al-Mayadeen.

