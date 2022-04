Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdellahian, a blâmé « la cupidité américaine qui a suspendu les négociations nucléaires » et a réaffirmé que « l’accord de Vienne est possible si Washington agit de manière réaliste ».

Amir Abdellahian a déclaré, via son compte Twitter, que « le ministère iranien des Affaires étrangères travaille avec force et logique afin d’atteindre les intérêts supérieurs du peuple et d’observer les lignes rouges ».

Amir Abdellahian a ajouté que son pays « ne succombera pas aux ambitions américaines ».

Plus tôt dans la journée, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a confirmé lundi que « Washington est responsable de la suspension des pourparlers sur le nucléaire ».

M.Khatibzadeh a ajouté : « Nous n’attendrons pas indéfiniment pour relancer l’accord nucléaire », notant que « l’administration américaine n’a pas encore pris de décision politique sur les questions restantes dans les négociations, et tente de les tenir en otage pour des questions de politique intérieure ».

Il a poursuivi : « Les pourparlers sur le nucléaire sont devenus l’otage des affaires intérieures américaines », soulignant que « Washington n’obtiendra pas de résultats en imposant son autorité, car Téhéran ne lie pas les négociations de Vienne aux questions régionales ».

Hier, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a critiqué « l’imposition par les États-Unis de sanctions à l’encontre de certaines entreprises et personnes iraniennes », et a déclaré que « son pays était prêt pour un bon accord durable, mais la partie américaine, par cupidité, était directement responsable de la prolongation des négociations jusqu’à maintenant ».

Source: Traduit d'AlMayadeen