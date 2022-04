Des milliers de colons israéliens ont participé à un rassemblement contre la coalition gouvernementale mercredi soir à AlQuds occupée, au cours duquel l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou a exhorté les partis de droite au sein du gouvernement à rejoindre son camp.

« Tous les membres de la coalition qui ont un cœur et une conscience : rentrez chez vous! Revenez à la droite », a déclaré Netanyahu après la défection ce matin de la députée du parti Yamina, Idit Silman, laissant la coalition sans majorité.

« Rentrez chez vous, car vous portez atteinte à l’identité juive du pays », a-t-il lancé devant la foule, rapporte la télévision israélienne i24.

L’ancien Premier ministre a ajouté que le gouvernement actuel n’en fait pas assez pour la « jeune implantation » en Cisjordanie occupée, un terme utilisé à droite pour désigner les colonies.

« Rentrez chez vous parce que vous êtes faibles contre l’Iran et à nouveau contre le terrorisme », a-t-il renchéri.

Les manifestants ont crié « Bennett, rentre chez toi », tandis que certains participants au rassemblement portaient les tee-shirts jaunes et noirs, couleurs associées au mouvement ultranationaliste Lehava.

Le départ d’Idit Silman de la coalition, annoncé dans la matinée, a été salué par Netanyahu.

De son côté, le député du Likoud, Miki Zohar a déclaré sur la radio publique Kan que « le gouvernement est sur le point de chuter. Je ne citerai pas de noms, mais il y a d’autres transfuges. Nous sommes en dialogue avec deux autres députés qui considèrent l’idée de rejoindre notre camp ».

Des sondages montrent une impasse en cas de nouvelles élections

Entre-temps, des sondages réalisés à la suite de la démission de la députée Idit Silman de la coalition gouvernementale montrent qu’en cas de nouvelles élections, la composition d’une nouvelle coalition serait encore un casse-tête, malgré le bond du Likoud de Netanyahou.

Avec la défection de Silman, le gouvernement actuel ne dispose plus que de 60 sièges à la Knesset, soit autant que l’opposition. Mais si celle-ci parvenait à rallier au moins un autre député du gouvernement, elle pourrait initier une motion de censure et ainsi potentiellement mener le pays vers de nouvelles législatives.

Selon un sondage publié sur la chaîne publique Kan, le Likoud obtiendrait 35 sièges en cas de nouvelles élections, suivi du parti Yesh Atid avec 19 sièges.

Les partis Bleu Blanc, Sionisme religieux et Shas obtiendraient 8 sièges, Judaïsme unifié de la Torah, 7, la Liste commune (arabe) et Yamina sont crédités de 6 députés, suivis des partis Meretz, Avoda et Nouvel espoir avec 5 sièges.

Les partis Ra’am (arabe) et Yisrael Beitenu ferment la marche avec 4 sièges chacun.