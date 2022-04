Le président américain Joe Biden a contacté le samedi 9 avril par téléphone le président sud-africain Cyril Ramaphosa, un jour après le vote en faveur d’une résolution suspendant la Russie de la Commission des droits de l’homme des Nations unies pour son opération militaire en Ukraine.

Le vendredi 8 avril, l’Afrique du Sud a fait partie des 58 pays qui se sont abstenus de voter cette résolution de l’Assemblée générale en guise de punition à la Russie pour sa guerre en Ukraine et qui a finalement été adoptée avec 93 voix pour contre 24.

C’est Biden qui a pris l’initiative d’appeler par téléphone le numéro un de Pretoria, ont signalé les médias locaux.

Officiellement, rapportent ces derniers, les deux présidents ont souligné la force du partenariat bilatéral, ainsi que les défis mondiaux posés par l’opération militaire russe en Ukraine, la lutte contre le changement climatique et le renforcement du partenariat dans le commerce, la sécurité sanitaire et la pandémie de coronavirus.

Vendredi soir, Ramaphosa a tweeté qu’il avait eu un appel téléphonique « productif » avec Biden, ajoutant : « Nous avons échangé des vues sur le conflit en Ukraine et convenu de la nécessité d’un cessez-le-feu et d’un dialogue entre l’Ukraine et la Russie ».

Depuis le début de l’opération russe en Ukraine, le gouvernement de Ramaphosa est critiqué pour avoir refusé de la condamner, se démarquant de la position des puissances occidentales.

Le mois passée, le président sud-africain a souligné, que « la guerre en Ukraine aurait pu être évitée si l’Otan avait écouté pendant des années les avertissements de ses responsables et des dirigeants de ses Etats membres, que son expansion vers l’Est déstabiliserait la région ».

La veille du vote à l’Assemblée générale de l’ONU, il a fermement stigmatisé le Conseil de sécurité, le qualifiant de « dépassé » et qu’il nécessite une refonte.

Avec l’abstention de vendredi, c’est la troisième fois que l’Afrique du Sud refuse de voter en faveur de résolutions onusiennes liées à l’opération militaire russe en Ukraine.

Source: Médias