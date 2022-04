Des avions des Émirats arabes unis participeront pour la première fois à la parade aérienne dans l’entité sioniste dans le cadre des célébrations du 74e anniversaire de l’usurpation de la Palestine.

Le peuple palestinien commémore, ce 15 mai, l’occupation de la Palestine ou la Nakba, date à laquelle les Palestiniens expriment leur adhésion à leur droit de retour dans leurs foyers d’où ils ont été chassés de force par les gangs sionistes, en plus des crimes de nettoyage ethnique qui ont été pratiqués à leur encontre avant et après l’an 1948.

Des avions émiratis participeront donc le 15 mai à ce spectacle aérien lors des célébrations commémorant la Nakba de la Palestine, ou ce que l’occupation appelle « l’indépendance d’Israël », sur les ruines de villages palestiniens détruits et abandonnés.

Le site israélien Ynet a rapporté, dimanche soir 17 avril, que « l’escadron d’avions civils » devait voler le 15 mai, au-dessus des côtes du pays, d’Acre au nord à Ashdod au sud, puis il volera dans un autre segment d’ouest en est dans la région centrale du pays, et cela à une altitude très basse qui ne peut excéder 1 000 pieds, et cela se poursuivra pendant plus d’une demi-heure ».

Le rapport indique que des avions appartenant à deux compagnies aériennes émiraties (Etihad Airways et Abu Dhabi Airlines) participeront au spectacle aérien pour célébrer l’anniversaire de la « fondation d’Israël ».

Le spectacle aérien d’avions civils se tiendra à la suite d’une parade aérienne militaire menée par l’armée de l’air de l’occupation israélienne.

Le président de l’Association israélienne des pilotes, le capitaine Meidan Barr, a félicité « de tout cœur les pilotes des pays du Golfe qui participeront à notre vol de la paix pour une coopération continue et même accrue entre nous ».

Il convient de rappeler qu’en 1948, les sionistes ont annoncé la création d’Israël sur la plupart des terres de la Palestine historique, après le déplacement forcé de 800 000 Palestiniens sur 1,4 million de leurs villages et villes vers la Cisjordanie, la bande de Gaza et les pays arabes voisins.

Source: Traduit à partir d'AlQuds al-Arabi