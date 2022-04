Un haut responsable du Pentagone a déclaré que l’US Air Force a développé le système Phoenix Ghost « spécifiquement pour les besoins de l’Ukraine », a rapporté le site américain Air Force Magazine.

« L’US Air Force a développé le système Phoenix Ghost en peu de temps spécifiquement pour les besoins de l’Ukraine », a déclaré sous le couvert de l’anonymat ce responsable le jeudi 21 avril ajoutant que son pays « a l’intention de former du personnel militaire ukrainien pour faire marcher ces systèmes ».

Il a également fait remarquer qu' »une formation minimale est nécessaire pour que les opérateurs de ces systèmes puissent les utiliser, et nous avons l’intention de travailler à la réalisation d’une telle formation directement avec les forces armées ukrainiennes ».

Ce vendredi, le porte-parole du Pentagone John F. Kirby Selon Kirby a précisé lors d’un point de presse que les États-Unis livreront au moins 121 des nouveaux systèmes aériens sans pilote tactiques Phoenix Ghost à l’Ukraine. Indiquant que la livraison de ces drones s’inscrit dans le cadre du programme d’assistance de 800 millions de dollars annoncé précédemment par le président américain Joe Biden

Ce dernier avait expliqué que le paquet « comprend de l’artillerie lourde et des drones ».

Selon le département américain de la Défense « le nouveau programme d’aide militaire que les États-Unis fournira à l’Ukraine comprend 72 obusiers d’artillerie et munitions d’artillerie, et plus de 121 drones tactiques Phoenix ».

Kirby a ndiqué que les capacités de cet ensemble comprennent 72 obusiers de 155 mm Howitzer, 144 000 obus d’artillerie, 72 véhicules tactiques pour remorquer les obusiers de 155 mm et plus de 121 systèmes d’avions sans pilote, de type Phoenix ainsi que du matériel de terrain et des pièces de rechange.

Avant le début de l’opération militaire russe en Ukraine, des soldats ukrainiens ont été formé aux États-Unis au maniement de drones « à cran d’arrêt », Switchblade, qui sont à usage unique, volent vers leurs cibles et explosent à l’impact.

A noter que le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré que « la Russie considérera les véhicules américains et de l’OTAN transportant des armes sur le sol ukrainien comme des cibles militaires légitimes ».

Interrogé sur les capacités exactes que Phoenix Ghost offrira à l’Ukraine, Kirby a refusé de commenter. Mais il a dit que le drone était « semblable » au drone Switchblade que les États-Unis ont déjà livré à l’Ukraine.

Ces Switchblade sont souvent appelées « drones kamikazes » ou «munitions ambulantes» car elles sont capables de survoler une cible avant de s’écraser et d’exploser lors d’une frappe de précision. Différentes versions du Switchblade peuvent voler entre 15 et 40 minutes, avec une autonomie de 10 à 40 kilomètres.

Le Phoenix Ghost est « conçu pour les opérations tactiques », a déclaré Kirby. « En d’autres termes, en grande partie mais pas exclusivement pour attaquer des cibles. Comme presque tous les systèmes aériens sans pilote, bien sûr, il a des optiques. Il peut donc également être utilisé pour vous donner une image visuelle de ce qu’il voit, bien sûr, mais son objectif principal est l’attaque ».

Source: Médias