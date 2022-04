Des sources locales syriennes ont rapporté que « plusieurs explosions ont été entendues à la frontière syro-turque en provenance de la direction de Bab al-Hawa dans le gouvernorat d’Idlib », précisant que » l’armée turque a fait sauté un certain nombre de tunnels de contrebande ».

Suite à l’annonce par le ministre turc de l’Intérieur Suleiman Soylu d’interdire l’entrée et la sortie des Syriens par ses points de passage pour la prochaine fête de l’Aïd al-Fitr, l’armée turque a dévoilé « un certain nombre de tunnels de contrebande à la frontière syro-turque et les a complètement détruits ».

Les sources locales syriennes ont souligné que « l’armée turque a ordonné des militants déployés aux points de contrôle le long de la frontière de se retirer à une profondeur de 5 km, et à déployer ses soldats de manière intensive, tout en menant des patrouilles accompagnées de drones pour contrôler les frontières lors du prochain Eid al-Fitr. »

Les sources ont annoncé que « l’armée turque ciblera tout mouvement à cette distance pendant le prochain Eid al-Fitr ».

Le bombardement de ses tunnels intervient après que M. Soylu ait annoncé qu’il empêcherait les Syriens de passer les vacances du Eid al-Fitr en Turquie et vice versa, en plus d’empêcher tout Syrien entrant par les points de passage pendant la période actuelle de retourner en Turquie après les vacances du Eid al-Fitr, sans annonçer la raison de cette décision.

Les points de passage contrôlés par des groupes armés au nord d’Idlib et d’Alep ont annoncé qu' »ils avaient cessé de recevoir des Syriens de Turquie jusqu’à nouvel ordre, tandis que les Syriens se sont opposés à la décision turque de leur refuser l’entrée en Syrie pour saluer leurs familles pendant la fête de l’Eïd al-Fitr », notant que « les actes de contrebande pourraient s’intensifier au cours de la période à venir en raison de la décision, qui mettra en danger la vie de nombreuses personnes et augmentera les salaires des opérations de contrebande ».

Source: Traduit d'AlMayadeen