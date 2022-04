L’artillerie israélienne a lancé avant l’aube de ce lundi 25 avril, une agression contre le sud du Liban, a annoncé le Centre Média de guerre de la Résistance islamique du Hezbollah.

Vers 1h55 du matin, elle tiré 6 obus sur la localité d’Alma Al-Chaab, dix obus à proximité de la ville de Dhaira et huit obus sur le mont Bassil à l’ouest de la ville de Ramieh, a indiqué le Centre dans un communiqué.

Il a ajouté que l’occupation israélienne a également lancé une vingtaine de fusées éclairantes au-dessus des villes frontalières de Chihin, Zibqine et Marwahine.

A 03h30, le bombardement a repris et neuf obus ont été tirés sur la ville de Teir Harfa, toujours selon le communiqué.

L’occupation israélienne a affirmé plus tôt dimanche qu’une roquette avait été lancée depuis les territoires libanais et qu’elle s’est abattue dans l’entourage de la colonie de Shlomi, au nord de la Palestine occupée.