Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a menacé d’utiliser des armes nucléaires pour protéger l’OTAN contre la Russie.

Wallace a noté que « certains des missiles sont sous l’eau », soulignant que « la marine britannique est prête à lancer des armes nucléaires si nécessaire ». Il a ajouté : « La Russie ne doit pas oublier cela, car c’est le moyen de dissuasion le plus important et le plus puissant pour le président russe Vladimir Poutine ».

Soulignant que « l’OTAN est une alliance nucléaire », le secrétaire britannique à la Défense a également déclaré que « la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis ont également des armes nucléaires ».

Le lundi 25 avril, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a mis en garde contre le danger réel d’une troisième guerre mondiale, dans le contexte de tensions sans précédent entre Moscou et l’Occident, en raison de l’opération militaire russe en Ukraine, qui a débuté le 24 février.

« La Russie s’efforce d’éliminer le risque de conflits nucléaires, malgré les risques élevés à l’heure actuelle, et veut réduire toutes les opportunités d’aggraver artificiellement ces risques », a déclaré Lavrov dans une interview télévisée.

Moscou a accusé les Etats-Unis, plus tôt, de préparer de nouvelles provocations, dans le but de rendre l’armée russe responsable de l’utilisation d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires en Ukraine.

En mars, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné que la Russie n’aurait recours aux armes nucléaires que s’il y avait une « menace existentielle » pour elle, et non à cause du conflit actuel avec l’Ukraine.

« Tout résultat de l’opération militaire russe en Ukraine ne sera bien sûr pas une raison d’utiliser une arme nucléaire », a déclaré Peskov.

