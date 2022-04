L’Indonésie a refusé d’exporter des armes en Ukraine. Lors d’une conférence de presse virtuelle organisée le vendredi 29 avril, le président indonésien Joko Widodo a révélé que c’est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui lui a demandé des armes et qu’il a refusé sa requête.

« Jakarta ne peut pas répondre à cette demande en raison des principes qui dictent sa politique étrangère », a-t-il expliqué.

Selon lui, son pays suit « une politique libre et active », et « la constitution ne permet pas au gouvernement d’approvisionner un autre Etat en armes ».

« Il n’est pas permis à l’Indonésie de soutenir les autres Etats en leur exportant des armes, d’après les principes de sa politique étrangère et de sa constitution », a-t-il insistée.

La Constitution indonésienne stipule que l’Etat indonésien doit dans un conflit s’abstenir de soutenir les autres Etats et contribuer efficacement à régler politiquement les différends et les conflits sur le plan international.

A savoir que c’est en Indonésie que devrait se tenir le prochain G20, le mois de novembre prochain. Les invitations ont été adressées à tous, dont le président russe Vladimir Poutine, a affirmé la ministre indonésienne des Finances Mme Sri Mulyani Indrawati, en dépit des pressions américaines sur Jakarta qui devrait aussi présider le G20.

Assurant que son pays est disposé à envoyer de l’aide humanitaire en Ukraine, le président indonésien a exprimé sa disposition à contribuer aux efforts pacifiques pour mettre fin au conflit entre Kiev et Moscou.

Source: Médias