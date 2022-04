Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, na última sexta-feira do mês de Ramadan, dia 29 de abril de 2022, por ocasião do Dia Internacional de Juresalem Al-Quds

Em seu discurso por ocasião do Dia Mundial de Al-Quds, o Secretário-Geral Sayed Hassan Nasrallah queria: « Saudar as dezenas de milhares de palestinos que se reuniram para as orações de sexta-feira na mesquita de Al-Aqsa e especialmente todos aqueles que permaneceram ao longo do mês do Ramadã para defender Al-Aqsa, com seu corpo e alma”.

Da mesma forma, Nasrallah saudou : »Todos aqueles que participaram da comemoração deste dia em todo o mundo, em 90 países », e « Saudamos as dezenas de milhares de muçulmanos em jejum que saíram em cidades iranianas e iemenitas ».

Sayed Nasrallah indicou que :“As operações dos fedayyins, jihadistas nos territórios ocupados de 1948 abalaram a entidade, desestabilizaram seu sistema de segurança e trouxeram à tona a questão palestina ».

O Sayed ressaltou que: « A libertação da Palestina pode não precisar de exércitos, mas sim de mujahideen », acrescentando que : »A estratégia da unidade das praças palestinas provou sua eficácia, com a batalha de Sayf Al-Quds, e, portanto, essa estratégia deve ser fortalecida, e os israelenses o apreendem e sabem o perigo que representa à ponto de não poderem mais ir longe demais em Al-Quds ».

Sayed Nasrallah apontou que: « Os regimes que normalizaram relações com a entidade sionista, árabes e ocidentais, ignoram que a questão da Palestina e Al-Quds é uma questão doutrinária para a nação, que faz parte de nossa religião, de nossa fé e nossa dignidade e, como nação islâmica, não há como abandonar nossa religião ou nossa dignidade ».

Continuando: “Pedimos a todos os países e povos da região que enviem uma mensagem clara ao inimigo de que o desaparecimento de Al-Quds e Al-Aqsa significa o desaparecimento de Israel”.

Sua Eminência divulgou uma mensagem iraniana dirigida à entidade sionista através de parceiros ocidentais: « Quando o Irã retaliou contra a agressão israelense bombardeando um local militar do Mossad em Erbil com 12 mísseis de alta precisão, certamente dirigiu uma mensagem por meio desse ato, mas saiba que o Irã havia alertado os países ocidentais e a entidade sionista sobre a nova posição do Irã no terreno. Saiba que o Irã avaliou sua posição no terreno, em todos os níveis, a ponto de decidir que pretende atacar “Israel” diretamente, a partir de agora, no caso de agressão israelense contra qualquer presença iraniana. Esta posição foi reforçada porque as suas condições estão agora garantidas. O Irã declarou que o tempo de inação diante dos mártires que acolhemos em nosso país acabou, é hora de vingança”.

E para indicar: « O Irã alertou todos os países que se normalizaram com a entidade sionista, que qualquer agressão israelense contra o Irã terá uma resposta direta contra qualquer local militar israelense baseado no solo desses países ».

Sayed Hassan Nasrallah enfatizou que: « Nas últimas semanas, nossas formações e unidades realizaram manobras silenciosas em todos os níveis, enquanto ao mesmo tempo nos preparamos para as eleições legislativas ».

E para continuar: “Quando as manobras israelenses começarem, saiba que a resistência islâmica no Líbano estará no mais alto nível de preparação e alerta. E assim, advirto o inimigo israelense, não aposte na situação monetária, no cansaço, no tédio, nem nas eleições legislativas, ou na falta de alimentos ou eletricidade, portanto, qualquer erro, estupidez, ou mínima loucura de sua parte, sob o pretexto de manobras militares, será recebida com resposta rápida e injustificada”.

E para esclarecer: “Nos reservamos o direito de responder no lugar certo ou na hora certa. As eleições não nos distrairão de nossa preparação, muito menos de proteger nosso país”.

PRINCIPAIS PONTOS DO DISCURSO:

Nosso comício hoje neste dia internacional de Al-Quds anunciado pelo Imã Khomeini (P), é intitulado a questão de Al-Quds, a causa palestina.

Nesta ocasião, aproveito a oportunidade para saudar e felicitar o povo palestino, incluindo a juventude palestina, pois temos muito orgulho dos meninos e meninas que permaneceram presentes e firmes durante todo o mês do Ramadã para defender Al-Quds com seus corpos e almas, também aqueles que rezaram hoje nesta última sexta-feira do mês do Ramadã em Al-Quds.

Devemos também saudar as dezenas de milhares de muçulmanos em jejum que desceram neste dia para celebrar este dia, no Irã e no Iêmen.

Mais de 90 países participaram neste dia, através do qual Imã Khomeini (P) quis preservar e garantir a legitimidade da causa palestina e denunciar a opressão de um povo, que sobrevive nas prisões israelenses, cujas famílias são dilaceradas, seus filhos martirizados, suas árvores arrancadas, suas colheitas roubadas, para não mencionar a diáspora palestina e os refugiados palestinos dispersos em campos no Líbano ou em outros países.

Três círculos formam a dinâmica da questão Al-Quds e da causa palestina. A primeira é a da consciência, a segunda é a da esperança e finalmente a terceira é a do jihad.

Desde o início da fundação desta entidade usurpadora, os sionistas e seus aliados ocidentais não pouparam os meios para enraizar esta entidade em nossa região e defendê-la ferozmente. Para garantir sua existência, os sionistas trabalham desde 1940 seguindo diversos caminhos ou estratégias.

1- A estratégia do esquecimento: Na verdade, eles usaram todos os estratagemas, para fazer esquecer a questão palestina, então apostam no tempo, estimando que em 10 ou 20 anos 60 anos, as pessoas vão se cansar e esquecer a questão palestina sob o efeito de pressões ou guerras ou sanções. Porém, hoje em dia centenas de cerimônias realizadas ao redor do mundo e na Palestina provaram o fracasso desta estratégia. A Palestina ainda está viva na consciência palestina de geração em geração, a causa palestina está fortemente presente na vontade do povo palestino, em sua cultura, em sua história, em seu presente e em seu futuro.

2- A estratégia do desespero, que consiste em arrastar os palestinos para a angústia e o desespero. O desespero para poder devolver suas terras, seus lugares sagrados cristãos e muçulmanos e Al-Quds, para levar o povo palestino a aceitar os remanescentes da Palestina. Esta estratégia foi alimentada por uma violência sem precedentes, massacres israelenses não apenas contra os palestinos, mas também contra os libaneses. Além disso, os fracassos militares árabes – do Naqsa ao Naqba, a segurança militar e o apoio incondicional à entidade sionista contribuíram para reforçar essa estratégia a ponto de provocar terror nas mentes dos povos e dos Estados de enfrentar a entidade sionista. Por exemplo, a saída do Egito do conflito árabe-israelense ao assinar um acordo de paz com a entidade sionista, outro exemplo, a Jordânia e finalmente hoje a normalização de certos regimes árabes, além de fazer estratégia do desespero sem esquecer os conflitos internos árabes-muçulmanos. Essa estratégia de desespero tenta convencer o povo palestino da ineficácia de sua luta, dizendo-lhes: « Você não tem esperança, não tem futuro, está isolado, não pode fazer nada e, portanto, abandone sua luta ».

Esta aposta também falhou, porque a cada dia esta aposta é abalada com cada operação individual cometida por um palestino, com cada míssil da resistência palestina lançado, com cada greve de fome dos detidos palestinos, cada vez que um palestino se levanta para defender Jenin (Jericó), sim, o povo palestino envia uma mensagem ao mundo todos os dias: « Ainda estamos presentes nos campos de batalha, não estamos desesperados, estamos mais determinados em nossa luta contra a ocupação israelense e pretendemos permanecer assim até a libertação da nossa terra ».

Mas ainda assim, todos aqueles que apoiam o povo palestino em todas as formas de sacrifícios continuam apoiando os movimentos de resistência, povos ou estados ou forças políticas, não abandonaram a causa palestina. Pelo contrário, eles desenvolveram suas capacidades de resistência, o que por si só é um amargo fracasso dessa estratégia.

3- A estratégia de desgaste por meio de sanções, pressões econômicas, listas de terrorismo, ou mesmo pela imposição de guerras aos Estados que apoiam a questão palestina, como a guerra do Irã no Iraque ou a guerra na Síria ou no Líbano ou no Iêmen. Esta estratégia falhou, então apesar das sanções, das várias leis cujo objetivo é abandonar a causa palestina, eles querem que o povo libanês abandone seus direitos ao gás, recursos minerais e água, o mesmo acontece na Síria.

Hoje se o Irã reconhecer « Israel », qual será a situação do Irã? Sem penalidades? Sem conspirações? No entanto, o Líder Supremo da Revolução Islâmica reiterou (falando em árabe) seu apoio incondicional ao povo palestino, esse apoio não é em apenas palavras, não! No terreno, traduziu-se em apoio diplomático, militar, logístico e político.

O mesmo para a Síria, se concordar em vender a questão de Golã normalizando suas relações com “Israel”, não há dúvida de que a situação na Síria será diferente hoje. O mesmo vale para o Iêmen, que apesar de uma guerra impiedosa contra seu povo, continua reiterando seu apoio à Palestina. Imagine o Iêmen oferecendo seu apoio a “Israel”, qual será o destino do Iêmen? A estratégia de atrito falhou tanto quanto as anteriores.

Dito isto, nossos povos sofrem, suportam todas as formas de embargo, penúria, guerras, pressões, mas tanto esse sofrimento é importante ou mesmo grave quanto eles sabem que é uma forma de jihad, que uma forma do jihad muito abençoada.

Hoje podemos nos permitir concluir com objetividade e realismo que todas essas estratégias falharam, porque não nos curvaremos diante da pressão, porque a questão palestina é para nós, os povos desta nação, doutrinária. Faz parte da nossa religião, nossa fé, nossa honra, nossa dignidade, e esta causa vai viver, e nem os ocidentais nem aqueles que se normalizaram com a entidade sionista percebem ou estão cientes disso.

Hoje essas estratégias caíram graças ao círculo do Jihad, o círculo do esforço contínuo na luta contra a ocupação israelense e que se traduziu no terreno desde 1948. Esse círculo reúne todos àqueles que apoiaram a causa palestina, pelo verbo, as fatwas, os filmes, a poesia, a arte, e também os sacrifícios de toda a espécie, só que à frente destes fatores, a resistência militar continua a ser essencial neste círculo e esta resistência tem evoluído, e certamente reforçada em termos de capacidades militares e táticas, mas, sobretudo diversificou-se de maneiras inesperadas através das operações individuais dos fedayeen. De fato, as operações jihadistas não cessaram em 1948: O Eixo da Resistência já estava presente antes de 1948 e depois sob diferentes rótulos, provando que Al-Quds não é esquecida, Al-Quds ainda é a bússola de todas as lutas, de todas as batalhas, a questão do Al-Quds e de al-Aqsa, vibram por causa do sangue dos mártires de todos os movimentos de resistência, o último mártir foi Qassem Soleimani.

O jihad militar provou que « Israel » pode ser derrotado, pode sangrar, pode ser quebrado, aconteceu em 1973, em 2006 no Líbano e na Palestina em várias batalhas. Esse jihad militar deve continuar, acompanhado pela intifada popular porque no Líbano a equação de povo e resistência provou-se também na Palestina.

Este ano, o Eixo da Resistência passou por desenvolvimentos estratégicos, desenvolveu novas estratégias que o inimigo apreende e teme e procura sabotá-las.

Entre esses desenvolvimentos estratégicos estão:

1-As operações dos Fedayeen dentro da Cisjordânia e nos territórios de 1948 que abalaram a entidade sionista. Essas operações individuais são muito sérias para Israel, porque é um único indivíduo que planejou, que garantiu sua arma, e executou seu plano de ação e quem consegue se salvar. Não foram as brigadas de resistência que planejaram ou supervisionaram essas operações, ao contrário das operações individuais anteriores. Assim, essas operações não precisam de salas de operações ou redes logísticas para serem bem-sucedidas.

As autoridades israelenses foram forçadas a admitir que essas operações ameaçam a existência de “Israel” e explicam por que não conseguiram impedi-las de ocorrer. Muito simplesmente pela impossibilidade de detectar a identidade do autor destas operações, porque o autor trabalha sozinho: é ao mesmo tempo o supervisor, aquele que executa, aquele que assegura a logística e aquele que planeja. Resultado: essas operações revelaram a fragilidade do sistema de segurança interna da entidade sionista, a impotência dos serviços de inteligência e unidades especiais para monitorar o autor dessas operações e, pior, abalaram a confiança dos israelenses no exército sionista ou mesmo no sistema de segurança israelense.

No entanto, esses resultados têm sérias repercussões no futuro da entidade sionista: na imigração judaica para a entidade sionista, na economia e no turismo israelense. E o inimigo se contentou em se defender de construir mais muros de concreto, abrigando-se atrás de seus muros. Que futuro promissor aguarda esse inimigo que se esconde atrás de muros?

O perigo dessas operações fedayeen é que elas ocorreram em diferentes áreas, cujos perpetradores vêm de diferentes regiões palestinas. E assim a equação sionista de fornecer segurança em troca de ocupação falhou.

“Israel” é um estado artificial, não é um estado como os estados do Ocidente, onde se a segurança é abalada, o estado resiste e, portanto, não é ameaçado de desaparecimento. Exceto que para “Israel”, é uma entidade construída sobre um único pilar: segurança. E se essa segurança não existir mais, essa entidade desaparecerá. É por isso que devemos perseguir essa estratégia de resistência.

2- Outro desenvolvimento estratégico: A unidade das arenas palestinas. De fato, os israelenses trabalharam para separar Gaza da Cisjordânia e dos territórios de 1948 para isolar Al-Quds.

Durante esta batalha, Gaza esteve presente e a Cisjordânia, bem como os territórios de 1948. Esta ligação entre as arenas palestinas deve permanecer forte, e os israelenses levam isso a sério. Eles tomaram conhecimento das linhas vermelhas de resistência em Gaza e na Cisjordânia, e agora sabem que não podem mais ir, então impediram a marcha das bandeiras e impediram muitas ações tomadas pelos colonos.

3-Terceiro desenvolvimento estratégico: A interligação do eixo de resistência. Permitam-me aqui reiterar e apelar novamente à ideia de uma equação regional para a proteção de Al-Quds e para a proteção da Mesquita Al-Aqsa. O Eixo da Resistência acredita em uma equação regional para a qual convoca todos os países da nação a adotá-la, inclusive os países que assinaram acordo com « Israel », como Egito e Jordânia. De fato, ele os convida a enviar uma mensagem que traduz esta equação: O desaparecimento de Al-Quds e da mesquita de Al-Aqsa significa o desaparecimento da entidade sionista, não há dúvida de que o Eixo da Resistência permaneça sem resposta.

E pedimos a todos os países e povos da região que enviem uma mensagem clara aos sionistas: A conspiração contra a Mesquita de Al-Aqsa e os locais sagrados islâmicos e cristãos de Al-Quds significa o desaparecimento de « Israel », que os sionistas sejam informados por todo o mundo árabe-islâmico que nossos povos, países, governos e exércitos não podem ficar calados sobre esta questão.

De nossa parte, dentro do Eixo da Resistência, devemos continuar fortalecendo nossas capacidades humanas e militares em todas as áreas, na Palestina, no Líbano, em todos os países da região abrangida por este eixo, e todas as pressões que tentam impedir nós de desenvolver esta capacidade irá falhar.

O desenvolvimento das capacidades do Eixo da Resistência nunca parou e a República Islâmica do Irã o apoia seriamente, a Síria também o apoia e facilita fortemente, e os movimentos de resistência em toda a região na Palestina, Líbano, Iêmen, Iraque estao intensificando suas habilidades, suas capacidades e seus potenciais, eles esperam o dia em que todos devem assumir a responsabilidade.

Duas políticas a serem consideradas:

1- A primeira política que deve ser enfrentada é a da normalização, que dissemos fazer parte da estratégia israelense de desespero. As relações entre alguns países árabes e a entidade sionista não levarão ao desespero, porque nem os palestinos nem os povos resistentes da região se desesperam, seu objetivo é claro. Essa normalização deve ser enfrentada, pela palavra, sem vergonha, sem cálculo e sem distinção. Deve ser condenado, e uma posição igual à de uma condenação de traição de alto nível deve ser tomada.

Os discursos implorando por essa normalização de alguns oficiais árabes rudes e irresponsáveis são horríveis. Entre as declarações mais contagiosas que ouvi nas últimas semanas estão as do ministro das Relações Exteriores do Bahrein, uma grosseira e feia em grande parte. Quero dizer com isso que eles se jogaram nos braços dos sionistas, sem honra, sem vergonha.

Eles justificam a normalização das relações com “Israel” com uma hipocrisia sem precedentes. Ouçam esta hipocrisia: “Estamos estabelecendo relações com Israel para servir a causa palestina. E para servir o povo palestino ».

Mas caramba, mostre-nos os benefícios dessa normalização! Libertou milhares de palestinos detidos das prisões israelenses, protegeu a mesquita de Al-Aqsa, impediu a demolição de casas palestinas e a demolição de seus campos, levantou o cerco de Gaza, permitiu que refugiados palestinos voltassem para casa?

Sim, as operações dentro da Palestina ocupada deram a maior tapa na cara da reunião de normalização que ocorreu no Negev, sim, as operações que aconteceram em Tel Aviv e na Palestina ocupada dirigiram uma resposta severa, afiada e decisiva aos países que normalizaram com o inimigo israelense.

As operações dos fedayeen enviaram uma dupla mensagem: Uma para os sionistas e outra para os países árabes que se normalizaram com “Israel”. Para os sionistas, a mensagem é que sua normalização com esses países árabes não irá protegê-los, e para os países árabes que se normalizaram: sua relação com “Israel” não irá protegê-los.

Neste contexto, gostaria de compartilhar uma informação com você: Quando o Irã retaliou a agressão israelense lançada de Erbil no Iraque, bombardeando a sede do Mossad em Erbil com 12 mísseis de alta precisão, enviou uma mensagem por meio desse ato, mas também sei que o Irã havia alertado os países ocidentais e a entidade sionista de sua nova equação no terreno.

Em outras palavras, o Irã enviou uma mensagem clara e pública, e uma mensagem não pública. A última é que o Irã alertou todos os países que se normalizaram com a entidade sionista, que qualquer agressão israelense contra o Irã lançada de seu território será recebida com uma resposta direta contra qualquer local militar israelense baseado em seu solo. A mensagem foi bem recebida por ambas as partes.

Saiba que o Irã reavaliou sua posição no terreno, em todos os níveis, a ponto de decidir que pretende atacar « Israel » diretamente a partir de agora em caso de agressão israelense contra qualquer presença iraniana na região. Esta posição foi reforçada porque as suas condições estão agora garantidas.

Autoridades da República Islâmica afirmaram que o tempo de inação diante dos mártires que choramos em nossas cerimônias de luto em nosso país acabou, é o tempo da vingança. Este é um grande desenvolvimento significativo que deve ser levado muito a sério. Essa posição iraniana está se fortalecendo porque suas condições amadureceram, e a questão depende do comportamento e da estupidez israelense.

2- Outra política a ser reforçada: Seguir o caminho da firmeza é o que os palestinos, libaneses, sírios, iemenitas, iraquianos, iranianos e todos os povos da região constantemente lembram e executam e todos os simpatizantes hoje no norte da África, Nigéria, Paquistão, Afeganistão e muitas partes do mundo, onde há apoiadores.

Permaneça firme diante das contínuas pressões econômicas e políticas e recuse-se a se submeter aos termos dos EUA e “israelenses”.

Em termos de normalização, há uma responsabilidade especial para o Iraque. O Iraque é um país em que a normalização é fortemente proposta e em que a normalização deve ser enfrentada com decisão e mérito. No Iraque, eles estão aptos e dignos dessa responsabilidade histórica.

Fique atento às manobras israelenses em maio:

Em maio do ano passado, o inimigo realizou grandes manobras ao nível de toda a entidade, e nesse dia avisamos o inimigo para não cometer estupidez.

Este ano, essas manobras coincidem com as eleições legislativas no Líbano, ou seja, na primeira semana de maio, os israelenses ainda não anunciaram o dia. A última vez que essas manobras foram canceladas devido à batalha de Saif Al-Quds e os palestinos festejaram a vitória ,e este ano parece que eles querem organizar grandes manobras, em que a marinha, a força aérea, as forças terrestres, os serviços de segurança, a frente interna e as forças de reserva vão participar e essas manobras durarão um mês.

Dada a duração dessas manobras, sua importância e uma alta preparação sionista, os israelenses poderiam explorá-las para cometer certa loucura, mirar em um alvo, assassinar uma pessoa ou bombardear, acreditando que não retaliaremos diante da forte mobilização de forças inimigas.

Mas, aviso o inimigo: Enquanto aguardam suas manobras, e lá os libaneses serão surpreendidos por esta notícia, saibam que nas últimas semanas, enquanto nossas máquinas eleitorais se preparam para as eleições, nossas formações jihadistas são entregues a manobras silenciosas, sem que ninguém as sinta, manobras que abrangem todos os cenários possíveis e inimagináveis, testando todas as hipóteses e todas as armas à nossa disposição.

Entretanto, confirmo hoje assim quando as manobras israelenses começarem, sejam elas antes das eleições ou depois, para que ninguém se surpreenda, claro que ninguém poderá visualizá-las, e essa é uma das características da resistência no Líbano que estará pronta no seu mais alto nível de vigilância e prontidão. Nossos irmãos foram informados e estão em alerta.

Ao inimigo eu digo: Não aposte no cansaço aqui ou no tédio ali, na fome aqui ou na miséria ali, no medo aqui ou na hesitação ali, porque qualquer erro, qualquer loucura, qualquer ato de agressão, menor ou maior, por parte do inimigo israelense será recebido com uma resposta rápida e direta. Você não ouvirá de nós: “Nos reservamos o direito de responder no lugar certo ou na hora certa”. As eleições não nos distrairão de nossa preparação, nem nos distrairão de proteger nosso país. Suas manobras não nos assustam e não nos impedirão de provar que as equações de dissuasão protegem o Líbano, e não pense que as eleições nos distraem da resposta à agressão e de nosso dever de proteger nosso país, que é o objetivo original e fundamental.

Fonte: Al Manar