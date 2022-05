Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que son pays préparait un nouveau projet qui permettrait le retour volontaire d’un million de réfugiés syriens dans leur pays.

Erdogan a ajouté mardi dans un message vidéo qu' »environ 500 000 Syriens sont retournés dans les zones de sécurité fournies par la Turquie depuis le lancement de ses opérations en Syrie en 2016″.

Il a poursuivi : « Nous ne regardons pas les croyances de qui que ce soit ou la langue qu’ils parlent, nous organisons le travail des organisations humanitaires non seulement en Syrie, mais dans de nombreuses régions du monde, et nous poursuivons nos opérations humanitaires sans interruption ».

Dans son discours, le président turc a souligné : « Nous faisons de notre mieux pour leur retour dans leurs foyers, et nous soutenons notre stratégie de maintien de la migration à travers la frontière avec des projets qui soutiennent le retour, et maintenant nous sommes en train de préparer un projet qui garantit le retour d’un million de nos frères syriens. »

Il convient de noter que la Syrie a nié, il y a quelques jours, l’existence de tout contact avec la Turquie, « comme certains de ses responsables le prétendent », sur fond de propos du ministre turc des Affaires étrangères sur la possibilité d’une coopération avec la Syrie dans la lutte contre le terrorisme.

Une source officielle au ministère syrien des Affaires étrangères et des Expatriés a précisé qu’« il ne peut y avoir de coopération dans la lutte contre le terrorisme avec un régime terroriste qui soutient, entraîne et propage le terrorisme dans la région et dans le monde », faisant référence aux attentats perpétrés par la Turquie contre des citoyens syriens dans le nord de la Syrie.

La Turquie qui a été un acteur dans la guerre contre la Syrie, en soutenant les milices de l’opposition armées et les groupes jihadistes takfiristes a accueilli sur son sol quelques 3,5 millions de syriens.

Source: Médias