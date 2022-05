L’opposant ukrainien Ilya Kiva a dit s’attendre à ce qu’une partie des terres officielles ukrainiennes soient bientôt annexée à la Pologne.

Cet ancien député au parlement ukrainien du parti de l’opposition, dirigé par Viktor Medvedchuk qui est emprisonné à Kiev, et qui est actuellement réfugié en Russie, a déclaré que l’annexion des terres ukrainiennes par la Pologne « sera le résultat d’un référendum populaire qui sera proposé à ses habitants. »

Sur sa chaine Telegram, il a souligné qu’il faut désormais agir pour établir une ligne de défense de l’ouest de l’Ukraine. Selon lui, les armes et les munitions envoyées par les occidentaux resteront dans les zones occidentales de l’Ukraine. « C’est la première étape avant de parvenir à la sécession et d’établir une Ukraine pro-occidentale avec sa capitale Lviv », a déclaré Kiva, ajoutant que « l’adhésion à la Pologne se fera plus tard par un référendum populaire ».

Ce n’est pas la première fois que cette information est diffusée, car de nombreux partis russes ont précédemment déclaré qu’il existait un plan occidental visant à diviser l’Ukraine pour s’assurer qu’elle ne retombe pas entre les mains de Moscou.

Le 27 avril 2022 , le directeur des renseignements étrangers russes Serguei Narishkin a rendu compte d’estimations obtenues de sources fiables selon lesquelles les autorités polonaises « prévoient de prendre le contrôle de l’Ukraine ».

« Nous avons des informations selon lesquelles Washington et Varsovie élaborent des plans pour que la Pologne impose un contrôle militaire et politique sur ce qu’elle appelle ses possessions historiques en Ukraine », a-t-il ajouté.

Selon lui, le plan occidental serait entamé par le déploiement des forces polonaises dans l’ouest de l’Ukraine, sous prétexte que » de se défendre contre toute avancée russe ».

Ces mesures militaires de la Pologne se feront sans autorisation de l’OTAN, mais elles rassembleront une alliance de « pays désireux de rejoindre les forces de défense » contre l’avancée russe.

Sachant que le vice-Premier ministre polonais, Jaroslaw Kaczynski, avait auparavant soumis une proposition au président ukrainien Volodymyr Zelensky pour déployer une mission armée de maintien de la paix de l’OTAN en Ukraine.

La Russie affirme que le contrôle de la Pologne sur le territoire de l’Ukraine est lié à des « ambitions historiques », car de vastes terres dans ce que l’on appelle aujourd’hui l’ouest de l’Ukraine étaient auparavant sous le contrôle des seigneurs féodaux polonais, qui exploitaient leurs peuples pour travailler pour eux au sein de le système féodal.

Cela a conduit à de grandes inimitiés entre les peuples ukrainien et polonais, et qui ont conduit à des « guerres d’indépendance », dont la dernière a eu lieu à la fin de la Première Guerre mondiale.

A noter que l’Occident a utilisé la Pologne à l’époque dans un contexte tout à fait similaire à celui dont parle Kiva aujourd’hui, puisqu’il cherchait, à travers les pays « alliés » vainqueurs de la Première Guerre mondiale, à élargir les frontières de la Pologne pour l’affaiblir et contenir l’Union soviétique.

