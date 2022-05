Le ministère russe de la Défense a annoncé vendredi 6 mai avoir détruit un important dépôt de munitions appartenant à l’armée ukrainienne dans la ville de Kramatorsk, dans la région du Donbass.

Une brigade de radars ukrainiens à Iziom dans la région de Kharkov (Kharkiv)

Alors que l’AFP assure que les forces russes se rapprochent de la vallée de Kramatorsk depuis les collines plus au nord.

Des semaines de guerre des tranchées, menée avec des armes de plus plus en plus puissantes, ont permis aux forces russes et prorusses d’arriver à portée de tirs d’artillerie de Kramatorsk, précisé l’AFP.

Les Ukrainiens qui ripostent généralement avec des tirs d’artillerie le matin, essaient ensuite de déplacer leurs armes en journée, dans l’espoir que les Russes n’aient pas de cible claire le soir venu, lorsqu’ils tirent avec des missiles de longue portée.

Lors d’un point de presse, le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré que les forces aérospatiales russes « ont détruit avec des missiles de haute précision un grand dépôt de munitions appartenant aux forces ukrainiennes situé dans le complexe de l’usine de production de machines Energomashspetsstal à Kramatorsk, au nord de la ville de Donetsk. »

Dans le sud de l’Ukraine, Konashenkov fait état de la destruction du système de missiles Tochka-U des forces ukrainiennes dans la région de Zaporozhye, et du ciblage de 10 points et zones fortifiés pour la mobilisation de soldats et de mécanismes de combat de l’armée ukrainienne.

Des tués parmi les militaires ukrainiens

Concernant la région de Krasnopolye en République populaire du Donetsk, il indique que l’armée de l’air russe a bombardé, dans la nuit, 24 sites militaires , dont 18 zones de mobilisation des militaires, des équipements de combat et des batteries d’artillerie, en plus de deux dépôts de missiles et d’armes d’artillerie.

Il a ajouté que les forces de missiles russes à proximité du village de Nikiforovka également dans le Donetsk ont détruit une rampe de lancement pour le système de défense aérienne S-300 et ciblé 5 zones d’attroupements de soldats et des véhicules de combat de l’armée ukrainienne.

Dans la République populaire de Lougansk, il est question selon le porte-parole russe que les défenses aériennes russes ont abattu deux avions de combat ukrainiens Su-25 et MiG-29 à proximité du village de Preobrajnoy et intercepté de 4 missiles balistiques Tochka-U.

Selon l’AFP, c’est dans cette région de Lougansk, l’offensive de Moscou se concentre autour de Severodonetsk, l’une des villes d’importance encore sous contrôle ukrainien, et qui est « quasiment encerclée » par les forces russes et les séparatistes prorusses, comme l’a indiqué ce vendredi le maire de cette ville, Olexandre Striouk.

Bien qu’une très large majorité des quelque 100.000 habitants aient été évacués, le maire a déploré que 15.000 d’entre eux refusent de partir.

Des vidéos postés sur les sites russes ont fait état de la reddition d’un certain nombre de militaires ukrainiens dans la Lougansk.

Konashenkov a également déclaré que l’artillerie russe avait bombardé 6 postes de commandement, 3 dépôts de munitions, 187 fortifications, des zones de mobilisation pour les soldats et les véhicules de combat et 26 batteries d’artillerie.

Il chiffre les pertes des forces ukrainiennes à la suite de ces frappes, à « 280 nationalistes et 41 véhicules militaires ».

Il rend compte que l’armée russe avait détruit 13 drones ukrainiens au-dessus des républiques de Donetsk et Lougansk et des régions de Kharkov et Kherson.

Au total, depuis le début de son opération militaire en Ukraine, les forces russes ont détruit, selon les données du ministère de la Défense, 151 avions, 112 hélicoptères, 742 drones, 290 systèmes de missiles de défense aérienne, 2 854 chars et véhicules blindés, 329 lance-roquettes, 1 338 pièces d’artillerie et de mortiers, en plus de 2 683 véhicules militaires spéciaux.

Côté ukrainien, selon un bilan publié vendredi sur Twitter par Oleksiy Arestovytch, conseiller de la présidence ukrainienne, l’armée russe aurait perdu, 199 avions et 1.110 chars depuis le début de la guerre le 24 février.

Source: Divers