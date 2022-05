Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré que l’armée de l’air russe « a détruit le quartier général de la défense régionale ukrainienne, dans la République de Lougansk, avec des missiles de haute précision ».

« Des missiles aériens de haute précision appartenant à l’armée de l’air russe ont été détruits dans les villes de Zoloty et Vrobovka dans la République populaire de Lougansk, le quartier général de la défense régionale et le bataillon de la 24e brigade », a déclaré M.Konashenkov.

Le responsable russe a ajouté que « 32 sites de troupes et d’équipements militaires ont été ciblés, ainsi qu’un dépôt de munitions à Krasnopavlovka dans la région de Kharkov », soulignant « qu’à la suite des frappes, plus de 300 extrémistes nationalistes ont été tués, et 37 des unités d’équipement militaire ont été désactivées. »

Konashenkov a annoncé, vendredi matin, la destruction de 15 drones et d’un avion chasseur ukrainien de type Su-27 près du village de Lozovaya.

Et de poursuivre : « l’aviation opérationnelle et tactique de l’armée russe a ciblé environ 153 zones de rassemblement de troupes et d’équipements militaires, et détruit deux installations ukrainiennes pour lancement de missiles Grad, un radar d’avertissement et un système de défense aérienne de fabrication américaine dans la région de Kharkov ».

« Les forces russes ont bombardé 15 centres de commandement, 520 sites militaires, 6 unités d’artillerie en, en plus d’un dépôt de missiles près du village de Shabelinka dans la région de Kharkov », a renchéri le général Konashenkov.

Konashekov a fait savoir que les opérations militaires contre l’Ukraine qui ont débuté le 24 février avaient, jusqu’à présent, entraîné la destruction de 165 avions, 125 hélicoptères, 3 032 chars et véhicules blindés, 304 systèmes de missiles de défense aérienne, 842 drones, 1 491 obusiers et 2 869 véhicules militaires spéciaux.