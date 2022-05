Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que «au cours de la visite d’Enrique Mora à Téhéran, nous avons eu des pourparlers très sérieux».

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire avec les journalistes, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saeid Khatibzadeh a précisé que «au cours du voyage d’Enrique Mora à Téhéran, il y a eu de longues négociations entre M. Mora et M. Bagheri. M. Mora s’était rendu en Iran avec un programme précis. Les pourparlers à Téhéran se sont accompagnés d’initiatives spéciales iraniennes».

«Dans le cas de certaines des solutions proposées, si les États-Unis répondent à ces propositions, nous serons dans une position où toutes les parties reviendront à Vienne pour parvenir à un accord. On attend toujours la décision politique de Washington », a ajouté M. Khatibzadeh.

Dans une autre partie de sa conférence, le porte-parole iranien a évoqué que « nous essaierons d’accueillir les ministres de l’Environnement des pays de la région le mois prochain pour discuter sur la question de la poussière, de l’eau et d’autres problèmes environnementaux ».

Faisant référence au rôle de la Russie aux négociations de Vienne, le diplomate iranien a précisé que le rôle de la Russie aux pourparlers du Plan global d’action conjoint (JCPOA) a été constructif.

Soulignant la sentence d’Ahmad Reza Jalali, M. Khatibzadeh a évoqué que « l’affaire de M. Jalali est sécuritaire, il a espionné et a travaillé contre notre sécurité nationale via l’un des pays européens et il a causé la perte de vie ».

Le porte-parole iranien a également annoncé que le chef de la diplomatie iranienne se rendra aux Emirats arabes unis.