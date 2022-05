Quelque 265 combattants ukrainiens qui étaient assiégés dans l’usine métallurgique Azovstal dans la ville de Marioupol se sont rendus ces dernières 24 heures, a indiqué le ministère russe de la Défense qui avait annoncé lundi avoir instauré un cessez-le-feu autour d’Azovstal, pour permettre l’évacuation des soldats ukrainiens blessés.

Selon ce dernier, 51 d’entre eux étaient gravement blessés et ont été emmenés à l’hôpital de Novoazovsk, en république démocratique de Donetsk.

Quelque « 53 blessés graves ont été évacués d’Azovstal vers Novoazovsk pour assistance médicale et 211 autres ont été transportés à Olenivka par un couloir humanitaire », a pour sa part, annoncé la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Malyar, lundi soir dans une vidéo.

La semaine dernière, les autorités ukrainiennes avaient affirmé que plus de 1.000 soldats ukrainiens – dont 600 blessés – se trouvaient dans ce complexe industriel, véritable « ville dans la ville » avec ses kilomètres de galeries souterraines.

Retranchés, ils s’y trouvaient assiégés depuis plus d’un mois, après la prise de la ville par les forces russes et leurs alliés, refusant de l’évacuer et de rendre leurs armes.

La ville de Marioupol, au bord de la mer d’Azov, est stratégiquement située entre la Crimée annexée par Moscou en 2014 et la région minière du Donbass (est de l’Ukraine), où se trouvent deux « républiques » séparatistes pro-russes et où la Russie intensifie actuellement son opération.

