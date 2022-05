Suite à la publication des résultats définitifs des élections législatives, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a souhaité que « les résultats soient une journée nationale au cours de laquelle les Libanais s’unissent pour renoncer au discours de haine », soulignant que « le Liban dispose de tous les capacités pour préserver sa richesse ».

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a remercié les électeurs libanais, qui ont voté lors des récentes élections législatives, en disant : « Mille mercis pour votre incommensurable sincérité. Soyez confiants que ce que vous avez accompli rendra le Liban plus fort et plus résistant ».

S’adressant aux électeurs après la publication des résultats des élections aujourd’hui, Berri a ajouté que « tout le monde est appelé à respecter les décisions du peuple ».

Il a ajouté: « Le Liban est la démocratie la plus ancienne de l’histoire, mais certains vivent malheureusement avec le complexe del’immaturité nationale ».

Berri a souligné que « les résultats des élections seront une station dans lequelle nous mettrons de côté la rhétorique incendiaire », appelant « toutes les têtes brûlées à se calmer ».

Le chef du Mouvement Amal et président du Parlement, Nabih Berri a affirmé au nom du tandem chiite national, que « dans l’esprit des récentes élections, la richesse du Liban est un droit souverain qui n’accepte ni compromis ni marchandage », soulignant qu' »il est temps de créer une loi en dehors de la limite sectaire, et de réduire l’âge de vote à 18 ans. »

Il a réitéré que « le Liban possède tous les éléments de puissance pour préserver sa richesse ».

Source: Traduit d'AlMayadeen