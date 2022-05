Le ministère russe des Affaires étrangères a décidé d’introduire des mesures de représailles contre les pays européens qui avaient précédemment expulsé des diplomates russes et a convoqué ce matin les ambassadeurs plénipotentiaires de plusieurs États européens en même temps.

Tout d’abord, le bâtiment du ministère des Affaires étrangères a été visité par l’ambassadeur français Pierre Levy et l’ambassadeur italien Giorgio Starace. Les deux diplomates ont reçu des notes sur l’expulsion des diplomates français et italiens de Russie, respectivement. 34 Français, déclarés persona non grata, rentreront en France, et 24 employés de la mission diplomatique italienne devraient revenir en Italie. Les Français et les Italiens doivent quitter le territoire de la Russie dans les deux semaines.

Le ministère russe ne s’est pas arrêté là et a convoqué l’ambassadeur espagnol Marcos Gomez Martinez, lui remettant une note similaire demandant le renvoi de 27 diplomates espagnols du pays. Les Espagnols, déclarés persona non grata, n’ont que sept jours pour récupérer leurs affaires et quitter la Russie.

Plus tôt, la France a déclaré 41 diplomates russes persona non grata, l’Italie – 30, l’Espagne – 27. L’expulsion a été effectuée sous des prétextes farfelus, dans tous les pays, les employés des départements diplomatiques russes ont été accusés « d’activités incompatibles avec le statut de diplomate « , ce qui semble ridicule.

Au total, au cours des derniers mois, les pays d’Europe, les États-Unis, le Canada ont expulsé ensemble environ 400 diplomates russes. La Russie a répondu dans le miroir et environ le même nombre d’employés des missions diplomatiques occidentales se sont rendus dans leur pays d’origine ou s’y préparent. En outre, Moscou a averti qu’elle se réservait le droit d’autres mesures de représailles contre des pays hostiles, bien que le manque de travail diplomatique normal limite considérablement les possibilités de relations entre les pays dans l’environnement actuel.

Source: Avec Topwar