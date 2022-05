L’avion de transport léger « Simorgh » fabriqué par les spécialistes de l’Organisation des industries de l’air du ministère iranien de la Défense a été dévoilé à Ispahan.

Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani a déclaré lors de la cérémonie de dévoilement de l’avion de transport « Simorgh » : « la réalisation de la construction et de l’exploitation de ce produit stratégique national a été le résultat de notre promesse à la nation iranienne. »

Le général Ashtiani a poursuivi : « le vaste territoire de l’Iran islamique, en termes de situation géographique et d’étendue régionale, pourrait toujours faire l’objet de risques naturels, notamment des inondations, des incendies, des tremblements de terre ; des avions de transport légers ainsi que des hélicoptères de secours faciliteront beaucoup la fourniture de services au peuple et aux organisations étatiques et militaires ».

Il a également ajouté : « le ministère de la Défense, en tant qu’organisation de renforcement du pouvoir et d’appui aux Forces armées, a pour grande mission d’accroître le pouvoir dissuasif de la République islamique et, à cet égard, de répondre aux besoins des forces armées dans diverses zones terrestres et maritimes, au moment des guerres aériennes et électroniques ainsi que lors de batailles asymétriques ».

Concernant la structure de l’avion de transport Simorgh, le général de brigade Ashtiani déclare : « l’avion est entièrement adapté aux besoins de l’appareil étatique et militaire et aux conditions météorologiques et conformes aux normes et réglementations internationales. Son système de propulsion, ses pièces et sa carrosserie ont été conçus et produits par les jeunes iraniens au sein du ministère de la Défense ».

Selon lui, il existe une grande capacité de production de cette génération d’avions dans le pays, et ces dernières années, tous ses essais au sol et en vol, ont été réalisés par des experts de l’industrie aéronautique. Bien qu’au niveau de plate-forme, l’appareil soit similaire à des avions de sa même génération, son système avionique, sa propulsion, ses pièces et sa marge de manœuvre ne sont pas comparables à des modèles similaires. Ce produit final fabriqué par des experts iraniens crée une nouvelle plate-forme pour concevoir et construire des avions plus avancés.

« La légèreté, la capacité de transport, le rayon d’action, l’adaptation aux conditions climatiques du pays, la capacité d’atterrissage et de décollage sur des pistes courtes, l’agilité et la vitesse de cet avion dans des services tels que l’ambulance aérienne et la capacité d’atterrir sur les pistes terrestres sont d’autres caractéristiques de l’appareil », a-t-il précisé.

« Ce produit local est un symbole objectif d’un produit basé sur la connaissance, qui, avec le développement de sa chaîne de production, on peut assister à une augmentation de la capacité professionnelle du pays dans l’industrie aéronautique, la fabrication de pièces de pointe, la fabrication des produits de ‘hi-tech’ et enfin dans le développement de l’industrie aéronautique à l’échelle internationale », a fait savoir le général iranien.

Et de renchérir : « l’avion léger de transport Simorgh renforce en tout point les intérêts nationaux du pays. Aussi, la conception et la construction de cet avion en plus de la réduction des coûts et la création de l’emploi concrétisent une économie résiliente au ministère de la Défense ».

Source: Avec PressTV