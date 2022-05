Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé « les cyberattaques contre Moscou » soulignant « la nécessité de réduire la dépendance aux technologies et programmes étrangers et de soutenir les technologies nationales ».

Poutine a indiqué, lors d’un discours au début d’une réunion du Conseil de sécurité russe, que « la cyberguerre empêche l’arrivée d’informations en provenance de Russie, et diffuse à la place de fausses nouvelles ».

Le président russe a ajouté que « la Russie étudie une série de questions liées à la protection des systèmes d’information et des entreprises de communication, determinées à poursuivre leur travail en toute confiance, et à adopter des mesures visant à faire face aux risques externes dans ce domaine ».

Poutine a souligné que « cette question est d’une importance capitale pour la souveraineté, la sécurité, l’économie, l’administration publique et la stabilité sociale de la Russie dans le pays ».

Il a noté : « Le nombre d’attaques contre l’infrastructure informatique de la Russie ne cesse d’augmenter ces dernières années. Depuis le début de l’opération militaire spéciale dans le Donbass et en Ukraine, les défis dans ce domaine ont augmenté en gravité, en danger et en ampleur. En effet, la Russie a fait l’objet d’une agression et d’une guerre réelles dans le cybertechnologie. »

Poutine a exprimé sa conviction que « les cyberattaques coordonnées, qui sont menées contre la Russie depuis plusieurs pays, sont causées par des agences gouvernementales », et il a mentionné, à cet égard, que « plusieurs pays ont établi des forces cybernetiques au sein de leurs armées ».

Le président russe a comparé la « cyberagression aux sanctions imposées contre la Russie en général, qui a échoué en raison de la volonté de la Russie et de son travail régulier ces dernières années pour repousser de telles sanctions ».

Auparavant, le ministère russe des Affaires étrangères avait accusé les États-Unis et leurs alliés de lancer une cyberopération à grande échelle contre la Russie, avertissant que cette agression entraînerait de graves conséquences pour ses instigateurs et ses auteurs.

Le ministère russe des Affaires étrangères a souligné que « Kiev a envoyé une invitation internationale aux informaticiens, anti-russes, qui constituent en fait des forces cyber offensives, afin d’intensifier le nombre d’attaques malveillantes contre Moscou ».

Source: Traduit d'AlMayadeen