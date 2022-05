L’Iran aurait tenté de recruter l’ancien ministre israélien de la Défense et ancien chef d’état-major Moshé Yaalon, a révélé le journal israélien Israel Hayom dans son édition du jeudi 19 mai dernier.

Le journal a écrit que Yaalon a compris que c’était une histoire d’appât, et il en a informé le Shin Bet. Avec cela, l’histoire s’est terminée. »

En outre, le Shin Bet a récemment fait état « d’activités de la part des agences de renseignement iraniennes contre des universitaires israéliens et d’anciens responsables de l’establishment militaire et de sécurité », rapporte le quotidien israélien.

Ces parties iraniennes auraient approché ces Israéliens, se faisant passer pour des universitaires, des journalistes et des hommes d’affaires, en empruntant la véritable identité de certaines personnalités étrangères.

Toujours selon le Shin Bet, les tentatives iraniennes reposaient sur l’envoi de faux e-mails similaires à l’e-mail personnel d’un chercheur suisse bien connu dans le domaine de la sécurité, pour envoyer des invitations aux Israéliens pour assister à une conférence internationale à Munich. Avec pour objectif d’enlever ces Israéliens éminents ».

Pour sa part, la radio de l’armée israélienne a souligné qu’un grand nombre de ceux qui ont été invités étaient sur le point de voyager en dehors d’Israël.

Le mois de janvier dernier, l’entité sioniste a annoncé avoir démantelé un réseau d’espionnage iranien qui avait recruté des femmes israéliennes pour collecter des informations classifiées.

