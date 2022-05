Le rouble russe a atteint un plus haut de quatre ans contre le dollar américain et un plus haut depuis sept ans contre l’euro vendredi 20 mai.

Le rouble est propulsé par le contrôle des capitaux, le nouveau système de paiement du gaz basé sur le rouble et l’imminence de l’impôt sur les sociétés, qui font grimper la demande intérieure pour la monnaie. Atteindre 57,67 roubles contre le dollar à 08h13 GMT représente la position la plus forte du rouble depuis mars 2018, selon les données de la Bourse de Moscou. Le rouble a également gagné près de 5 % par rapport à l’euro, le taux de change atteignant moins de 60 roubles pour un euro.

Selon Bloomberg, la devise russe est devenue la devise la plus performante au monde cette année malgré sa forte baisse en avril provoquée par des sanctions économiques sans précédent imposées à la Russie.

Cependant, il s’est renforcé depuis grâce aux mesures introduites par la banque centrale et le gouvernement russes. Dans le cadre des contrôles de capitaux du régulateur, les citoyens et résidents russes sont autorisés à acheter des euros, des dollars américains ou d’autres devises européennes au taux de change officiel, mais ne peuvent pas retirer les fonds étrangers avant le 9 septembre. Les personnes qui détenaient des comptes en dollars américains et en euros dans des banques russes avant le 9 mars sont autorisés à retirer 10 000 dollars ou son équivalent pour la période allant jusqu’au 9 septembre. Cependant, les citoyens russes peuvent acheter n’importe quelle autre devise étrangère et les retraits en roubles ne sont pas limités.

Le paiement de l’impôt à venir pousse également le rouble à la hausse, car il nécessite traditionnellement une conversion supplémentaire de devises étrangères en roubles.

Les indices boursiers russes ont également augmenté. L’indice de la Bourse de Moscou, libellé en dollars, a augmenté de 0,33%, jusqu’à 2 444,57 points, tandis que l’indice RTS libellé en roubles a légèrement augmenté de 0,72%, jusqu’à 1 254,69 points vers 07h04 GMT, selon les données de la salle des marchés.

Source: RT.com