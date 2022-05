Le commandant de la marine des Gardiens de la révolution iranienne, l’amiral Ali Reza Tanksiri, a annoncé que « de nombreux navires de guerre sont en construction, dont une série baptisée « Martyr Soleimani » et une autre baptisée « Martyr Abu Mahdi Al-Muhandis ».

L’amiral Tansiri a déclaré dans une déclaration récente : « ces navires sont actuellement fabriqués par nos experts locaux, qui a des capacités offensives et défensives, dont la coque est en forme de W d’une longueur de 47 mètres ».

Le général de brigade Tanksiri a récemment annoncé l’adhésion de 3 nouveaux navires de guerre à la marine des gardiens de la révolution, dont un navire baptisé « Martyr Nazeri » de 55 mètres, un navire baptisé « Martyr Soleimani » de 65 mètres fabriqué par le ministère de la Défense et les gardiens de la révolution, et un troisième navire qui sera fabriqué par une companie iranienne équipé de missiles d’une portée de 300 km et de missiles mer-air, capable de transporter des hélicoptères, et d’une vitesse de 35 nœuds ».

Source: Al-Manar