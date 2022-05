Le chef adjoint de l’administration militaire et civile de la région de Kherson, Kirill Strimosov, a annoncé le mardi 24 mai, que la région de Kherson ne prévoit pas de devenir une république indépendante distincte mais de rejoindre la Russie.

« Notre tâche principale est de faire partie de la Russie », a déclaré Strimosov à l’agence russe Sputnik, ajoutant : « Nous l’exigerons, c’est ce que tout le peuple veut. C’est fondamental et ce sera un garant de la sécurité de la région et de ses habitants. »

Il a aussi souligné la nécessité de « la présence d’une base militaire russe dans la région de Kherson ».

Selon lui la langue russe, sera enseignée avec l’ukrainien et deviendra une langue officielle dans la région, et dans l’enseignement scolaire et universitaire.

Il y a quelques jours, M. Strimosov avait déclaré que « d’ici la fin de l’année, nous serons prêts, non seulement au niveau de l’opinion publique, mais aussi au niveau législatif, pour une transition en douceur. »

Cette position a été également exprimé par le chef de l’administration militaire et civile de la région de Kherson, Vladimir Saldo, qui a dit que « la région deviendra un sujet de la Fédération de Russie à l’avenir ».

Il a ajouté : « Nous considérons la Russie comme notre pays, nous sommes maintenant une région contrôlée par les forces armées, mais à l’avenir, elle deviendra un territoire de l’union ».

Le ministère russe de la Défense a annoncé son contrôle sur l’ensemble de la province de Kherson, le 15 mars, après que ses forces ont pris le contrôle du centre-ville et de ses installations vitales au début du mois. D’une superficie de 28 461 km2, cette province située au sud de l’Ukraine se trouve à cheval entre la mer Azov et la mer Noire

