L’armée d’occupation israélienne a démoli la mosquée Al-Samoud situé dans le secteur résidentiel al-Ramadin dans la région de Qalqilya, sous prétexte qu’il ne disposait pas permis.

Cette démolition a été condamnée par le ministre palestinien du Legs religieux, Hatem Al-Bakry, affirmant qu’elle « illustre clairement la barbarie que la machine de haine israélienne a atteinte envers les lieux sacrés en Palestine ».

Il a ajouté : « Ce crime est une attaque flagrante contre les musulmans et leurs sentiments. »

« Il n’y a plus de lieux de culte sûrs à la lumière des attaques et des crimes auxquels ils sont exposés par l’occupation israélienne et ses colons », a-t-il affirmé, appelant les institutions islamiques et internationales à œuvrer pour mettre fin à ces attaques.

Le secteur de Ramadin où habitent quelque 400 Palestiniens est situé derrière le mur de l’apartheid, dans le gouvernorat de Qalqilya.

Les autorités d’occupation israélienne y interdisent la construction ou la remise en état des terres dans les zones classées « C » en Cisjordanie sans permis. La livraison de ces permis y est presque impossible.

Source: Médias