L’ambassadeur de Russie à Washington, Anatoly Antonov, a mis en garde les États-Unis contre la fourniture à Kiev d’armes de missiles à longue portée, en raison de ses répercussions imprévisibles sur la sécurité mondiale.

« La Russie espère que le bon sens et la pensée correcte (du côté américain) surmonteront le problème de la fourniture présumée d’armes de missiles à longue portée des États-Unis à l’Ukraine », a déclaré Anatoly Antonov.

Il a ajouté: « Pour le moment, nous partons de la déclaration du représentant officiel du Pentagone, John Kirby, selon laquelle la décision finale sur cette question et la fourniture de ce type d’arme n’a pas encore été prise. »

L’ambassadeur a noté que la Russie, par la voie diplomatique, avait déclaré à plusieurs reprises aux États-Unis que la fourniture sans précédent d’armes à l’Ukraine augmentait considérablement les risques d’une escalade du conflit.

Selon l’ambassadeur de Russie, en cas de fourniture de telles armes à Kiev, il existe un risque qu’elles soient placées près de la frontière russe, et que les Ukrainiens puissent frapper des villes russes.

L’ambassadeur a expliqué que pour mettre fin au conflit au plus vite, « Washington et Kiev doivent reconnaître la réalité actuelle, ce qui leur permettrait d’avancer sur la voie d’un règlement politique et d’empêcher une détérioration de la situation sur le plan international ».

Vendredi 27 mai, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que les États-Unis n’avaient pas encore pris de décision définitive sur la fourniture à l’Ukraine de systèmes de lancement de roquettes multiplesdes MLRS, qui sont des lanceurs d’artillerie autopropulsé, capables de tirer des roquettes à une distance pouvant atteindre des dizaines de kilomètres .

CNN avait rapporté plus tôt que les États-Unis pourraient fournir à l’Ukraine dans un proche avenir ces systèmes MLRS ainsi des lanceurs HIMARS, et que l’annonce pourrait avoir lieu la semaine prochaine.

