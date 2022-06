Le chef des séminaires islamiques iraniens, l’Ayatollah Alireza Arafi, a rencontré le lundi 30 mai le pape François au Vatican.

Lors de cette rencontre, l’Ayatollah Arafi, a transmis le message du Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei au chef de l’Église catholique.

L’Ayatollah Arafi a déclaré lors de cette entrevue : « Le Leader de la Révolution islamique vous a salué et félicité votre parcours dans le passé, votre relation avec l’Amérique latine ainsi que vos positions dans l’adoucissement des relations entre l’islam et le christianisme et en ce qui concerne la défense aux opprimés. L’Ayatollah Khamenei vous a également appelé à la poursuite des efforts en défense aux opprimés du monde, en particulier aux peuples opprimés de la Palestine et du Yémen, et à prendre une position claire et transparente à cet égard. »

« Le Leader de la Révolution islamique s’attend à ce que des mesures soient prises pour défendre le peuple palestinien et que la solution soit basée sur le vote du peuple palestinien, y compris les adeptes de toutes les religions », a ajouté l’Ayatollah Arafi à l’adresse du pape François.

« Salutations au Leader de la Révolution islamique et aux autorités religieuses de l’Iran. Nous admettons les déclarations du Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Khamenei », a pour sa part déclaré le pape François.

Le chef de l’église catholique est né en Argentine et a été pendant un certain temps l’archevêque de Buenos Aires, capitale de l’Argentine.

Notons que les agressions des forces d’occupation en Palestine ne se limitent pas aux musulmans. Il y a un mois, des militants sionistes se sont affrontés avec des chrétiens, les empêchant d’avoir accès à l’Église du Saint-Sépulcre à AlQuds occupée.

Ces militants ont également attaqué un prêtre orthodoxe alors qu’il se rendait à l’église et battu plusieurs fidèles chrétiens.

Rappelons que depuis le début du mois sacré du Ramadan, les affrontements entre les sionistes et les Palestiniens se sont intensifiés et ont atteint leur apogée avec les attaques continues des sionistes contre les fidèles dans les cours de la mosquée AlAqsa.

Source: Avec PressTV