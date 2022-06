Le journal « The Times of Israel » a rapporté que « des dizaines de chasseurs de l’armée de l’air israélienne ont effectué des manœuvres aériennes au-dessus de la Méditerranée, simulant une attaque contre les installations nucléaires iraniennes ».

Le journal a déclaré: « Les exercices comprenaient des vols à longue distance, des avions de ravitaillement en vol et des frappes sur des cibles éloignées, selon un communiqué publié par l’armée israélienne. »

Le journal a ajouté qu’il avait appris plus tôt ce mois-ci que « ces exercices – qui font partie des manœuvre « chars de feu » – simulent une frappe à grande échelle en Iran, y compris contre ses installations nucléaires », notant qu’ « en raison de l’incertitude de la conclusion de l’accord nucléaire, les forces de défense israéliennes ont intensifié leurs efforts pour se préparer à une menace militaire crédible contre les installations nucléaires de Téhéran ».

Les responsables de la sécurité israélienne estiment que « si certains aspects des plans de frappe aérienne de l’armée de l’air israélienne, qui en sont encore à leurs débuts, peuvent être prêts dans un laps de temps court, d’autres pourraient prendre plus d’un an pour devenir pleinement réalisables, poursuit « The Times of Israel ».

Et d’ajouter : »En plus de devoir trouver des moyens de frapper des installations iraniennes enfouies profondément dans le sol, l’armée de l’air israélienne devra faire face aux défenses aériennes de plus en plus sophistiquées de l’Iran afin de mener une telle frappe, et elle devra se préparer à une riposte attendue contre Israël de la part de l’Iran et de ses alliés dans toute la région ».

Et il a indiqué que, selon les informations de la chaîne israélienne « 13 », « l’US Air Force était censée opérer comme une force complémentaire avec des avions pour assurer le ravitaillement pendant les exercices », notant que l’armée d’occupation « n’a pas confirmé la nouvelle ».

Pour sa part, le commandement central américain a nié cela, affirmant qu' »il n’y a pas une présence militaire américaine directe dans ces exercices. Un porte-parole du Pentagone a nié que le ministère de la Défense ait été directement impliqué dans les exercices », selon le magazine américainThe War Zone.

Le magazine a confirmé que « le ministre israélien de la Sécurité Benny Gantz « a assisté à une autre partie des exercices chars de feu qui se déroulent à Chypre, et qui visent à simuler une attaque contre le Hezbollah au Liban », ajoutant : » Entre autres choses, les exercices à Chypre ont simulé l’évacuation de soldats blessés via des hélicoptères et comment larguer du matériel logistique à des escadrons de transport lourd », selon Tsahal.

Il convient de noter que les manœuvre menées par l’armée d’occupation israélienne intitulée chars de feu vise à accroître sa préparation à une guerre continue et sur plusieurs fronts, elles impliquent un entraînement à Chypre selon un scénario qui simule l’invasion du Liban.

Source: Traduit d'AlMayadeen