Des dizaines de miliciens d’une milice soutenue par la Turquie ont été tués et blessés dans l’explosion survenue le soir du mercredi 1er juin dans un dépôt d’armes et de munitions, au nord d’Idleb près de la frontière syro-turque.

Des sources sur place ont déclaré pour la chaine de télévision libanaise d’information al-Mayadeen que l’explosion s’est produite dans un grand entrepôt contenant des armes, des munitions et des missiles qui appartenaient à l’organisation Failaq al-Sham (Légion du Levant) près de la ville de Babska à la frontière syro-turque ».

« Les causes de l’explosion sont encore inconnues, malgré des rapports contradictoires selon lesquels il aurait été la cible d’un drone non identifié, mais il n’y a pas encore de confirmation à ce sujet ».

Des fragments de roquettes et de munitions ont fait des victimes civiles dans un certain nombre de camps et de villages proches de la zone de l’explosion.

Il est aussi question que deux missiles sont tombés à l’intérieur des frontières turques, sans information sur des victimes.

Deux heures après l’explosion, des hélicoptères sont entrés dans l’espace aérien syrien depuis Bab al-Hawa et se sont dirigés vers la zone de l’explosion, après s’être assurés que les missiles qui étaient stokés dans l’entrepôt ont cessé de s’envoler. Ils ont photographié la zone.

« Un grand nombre d’ambulances ont participé à l’évacuation des cadavres et des blessés vers les hôpitaux de campagne du nord d’Idlib », ont ajouté les sources d’al-Mayadeen qui ont décrit l’explosion comme étant la « plus violente » en termes de puissance et de densité des missiles qui ont explosé.

Source: Médias