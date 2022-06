Le président syrien Bachar al-Assad a affirmé que la Russie est confrontée à une guerre qui n’est pas seulement due à l’élargissement de l’OTAN, mais une guerre constante et qui ne s’est pas arrêtée même avant le communisme et avant la Première Guerre mondiale, précisant que la force de la Russie aujourd’hui contribue au rétablissement de l’équilibre international perdu.

Dans une interview avec la Chaîne « Russia Today », le président al-Assad a indiqué que la Russie est un allié de la Syrie, et si elle gagne sa guerre, elle gagnera en force sur la scène internationale et cela profite à la Syrie.

« La force de la Russie contribue au rétablissement de l’équilibre international, bien que partiellement, et cet équilibre souhaité aura un impact positif sur les petits pays, et la Syrie en fait partie », a-t-il souligné.

Le président al-Assad a en outre affirmé que la Syrie résistera à toute invasion turque contre ses territoires.

« Là où il existerait une invasion il y aura une résistance populaire en premier lieu », a-t-il indiqué.

« Si les circonstances sont favorables à un affrontement direct, nous le ferons… Un affrontement direct avait eu lieu il y a deux ans et demi entre l’armée turque et l’armée syrienne qui a réussi à détruire certaines cibles des forces turques dans les territoires syriens et cela se produira également selon nos capacités, et l’autre alternative serait la résistance populaire », a-t-il ajouté.

L’interview sera diffusée ce soir à 20h00 heure locale.

Source: Avec SANA