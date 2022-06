Le directeur du Service russe des renseignements extérieurs, Sergueï Narychkine, a accusé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, d’avoir cédé le pouvoir à la Pologne.

« Zelensky semble accepter le transfert de la souveraineté de l’Ukraine à la Pologne. Kiev a donné délibérément au tandem polono-américain l’accès à des informations d’importance nationale, y compris des informations sur les contribuables et, par conséquent, la situation financière réelle de l’Ukraine. En affaires, un tel accord pourrait être qualifié de fusion et acquisition », a déclaré M.Narychkine.

« L’État n’est pas une société privée, et dans ce cas, nous voyons que la junte de Kiev a déjà accepté l’annexion de l’Ukraine par la Pologne et lui abandonne volontairement la souveraineté de l’État ».

Et de poursuivre: « Varsovie a poussé fortement le régime de Zelensky à lui transférer de facto le contrôle des fonctions et institutions étatiques les plus importantes » ajoutant qu’avec l’accord de Kiev, « les Polonais contrôlent actuellement un centre de traitement des données de secours du Service national des impôts de l’Ukraine ».

Le 28 mars, le président russe Vladimir Poutine a ordonné le lancement d’une opération militaire spéciale en Ukraine à la demande des républiques de Lougansk et de Donetsk dans la région orientale du Donbass en Ukraine.

Soulignant qu’il ne cherche pas à occuper le territoire ukrainien, Moscou a déclaré que le but de l’opération était de dénazifier et de désarmer l’Ukraine.

Suite au déclenchement de la crise ukrainienne, les relations américano-occidentales avec la Russie se sont fortement dégradées et les relations polono-russes se sont refroidies.

Le gouvernement polonais, qui partage une frontière avec l’Ukraine, a adopté une position dure contre la Russie depuis le début de la crise, et les responsables de Varsovie font pression sur les autres États membres de l’UE pour qu’ils adoptent une position plus dure contre Moscou.

Source: Avec PressTV