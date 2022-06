Le ministre libanais des Affaires étrangères a affirmé que « le gouvernement grec a nié que le navire lui appartienne », souligant que « le ministère libanais des Affaires étrangères a été informé qu’il y a des marins grecs à bord de la plate-forme de forage flottante que Tel-Aviv a amenée sur le champ de Karish ».

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, ce soir, vendredi, que « le ministère grec des Affaires étrangères a convoqué le chargé d’affaires libanais à Athènes ».

Bou Habib a ajouté que « le ministère grec des Affaires étrangères a informé le chargé d’affaires libanais que le navire d’extraction en Méditerranée n’appartient pas au gouvernement grec ».

Le correspondant d’Al-Mayadeen à Beyrouth a déclaré que « le ministère libanais des Affaires étrangères a été informé que le navire appartenait à une société privée et que le gouvernement n’avait rien à voir avec cela, malgré la présence de marins grecs à bord ».

Une partie du champ de Karish est située à l’intérieur de la ligne de démarcation maritime 29, que les négociateurs libanais considèrent comme la frontière libanaise. Par conséquent, les extractions effectuées par cette société, sur recommandation d' »Israël », sont illégales.

Hier jeudi, le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a souligné qu' »Israël » doit cesser d’extraire du gaz de Karish, notant que « toutes les options sont sur la table ».

Sayyed Hassan Nasrallah a déclaré que « le Liban connait une nouvelle phase, qui s’est traduite par l’arrivée ces derniers jours du navire grec, avec une plate-forme flottante chargée de l’extraction du gaz du champ de Karish, dans une zone contestée par le Liban, sachant que cet acte est une agression contre le Liban et l’entraine dans une situation difficile . »

Sayyed Hassan Nasrallah a averti la compagnie grecque chargée de la plate-forme de forage flottante: » la compagnie grecque doit savoir qu’elle est impliquée dans cet acte d’agression contre le Liban, et donc elle et tout son équipage doivent assumer les répercussions de leurs activités. Je lui conseille de se retirer rapidement sinon elle devra en subir les conséquences et en assumer l’entière responsabilité. ».

Le Hezbollah avait confirmé qu’il était prêt à prendre des mesures, « y compris par la force », contre les opérations d’exploration gazière israéliennes dans les zones offshore contestées, dès que « le gouvernement libanais déclarera la violation par « Israël » des frontières maritimes du Liban ».

Le chef de la délégation technique militaire libanaise de négociation, le général de brigade Bassam Yassin, avait précédemment expliqué à Al-Mayadeen , que « l’agression israélienne contre la souveraineté libanaise n’est pas liée à la présence du navire dans le champ de Karish, mais l’extraction par ce navire du gaz de ce champ et par son exportation. »

Source: Traduit d'AlMayadeen