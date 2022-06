Le président de la République libanaise, Michel Aoun, a reçu ce mardi 14 juin au palais de Baabda le médiateur américain en charge des négociations indirectes pour la délimitation des frontières maritimes, Amos Hochstein, accompagné de l’ambassadrice américaine à Beyrouth, Dorothy Shea.

Au cours de la rencontre, le président Aoun a souligné « les droits souverains du Liban sur l’eau et les ressources naturelles ».

Le chef d’Etat a soumis à M. Hochstein une réponse à la proposition américaine que le médiateur avait présenté il y a quelques mois. La réponse libanaise sera transmise à la partie israélienne dans les prochains jours.

M.Aoun a en outre souhaité que M. Hochstein « revienne rapidement au Liban avec la réponse du côté israélien ».

Hochstein a pour sa part « promis au président Aoun de remettre la réponse libanaise à la partie israélienne dans le cadre de sa médiation dans les négociations indirectes pour délimiter les frontières maritimes dans le sud du Liban ».

Il existe entre le Liban et l’occupation israélienne une zone contestée d’environ 860 kilomètres carrés, selon les cartes déposées par le Liban et « Israël » auprès des Nations Unies, et cette zone est riche en pétrole et en gaz.

Au cours des pourparlers indirects avec l’entité sioniste, la délégation de négociation libanaise a présenté une nouvelle carte qui pousse à 1 430 km supplémentaires du Liban et montre que la zone contestée est de 2 290 km, ce qui a été rejeté par « Israël », provoquant la suspension des négociations.

A cet effet, des négociations indirectes entre les deux parties ont été lancées en octobre 2020, sous l’égide des Nations unies via la médiation américaine, cinq rounds de négociations ont eu lieu, dont le dernier en mai 2021.

