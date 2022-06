Après une rencontre ce mercredi avec Alexandre Ben-Tzevi, l’ambassadeur d’Israël à Moscou, au cours de laquelle il a été question de la dernière attaque israélienne contre l’aéroport international de Damas, le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov a déclaré que la justification donnée du côté israélien n’est « pas convaincante ».

« [Bogdanov] s’est déclaré gravement préoccupé par la frappe aérienne lancée par l’armée de l’air israélienne le 10 juin sur l’aéroport civil de Damas, qui a endommagé une piste, des équipements de navigation et des bâtiments et causé des dommages au trafic aérien civil international », a rapporté le site officiel du ministère russe des Affaires étrangères, ce mercredi 15 juin.

Le communiqué indique qu’en raison des dégâts, la livraison de fournitures humanitaires effectuée par les services de l’aviation des Nations Unies à des millions de Syriens a été interrompue.

Il a ajouté : « (Bogdanov) a dit à l’ambassadeur [israélien] que la justification israélienne du raid sur l’aéroport international de Damas ne semble pas convaincante et que Moscou attend des éclaircissements supplémentaires, y compris dans le cadre du mécanisme russo-israélien existant pour prévenir les incidents dangereux du côté syrien».

Le communiqué ajoute que « la Russie prend constamment position en faveur de l’inadmissibilité de transformer le territoire syrien en une «arène de confrontation armée pour des tiers » et « insiste sur le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la Syrie conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies ».

Le vendredi 10 juin dernier, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a exprimé la condamnation par son pays de l’agression israélienne contre l’aéroport, qui a entraîné sa suspension de travail.

Selon le site d’information israélien Rotter.net, l’attaque aurait endommagé un radar de fabrication russe utilisé pour orienter les avions qui décollent ou qui atterrissent, raison pour laquelle le trafic a été suspendu.

Source: Médias