Véhicules détruit à Kharkov

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré que l’aviation russe a détruit le quartier général des formations nationalistes ukrainiennes du régiment Azov, à la périphérie de la ville de Besuchen, dans la province de Kharkov, ainsi que des dépôts d’armements et des batteries d’artillerie.

« Les forces aérospatiales russes ont frappé avec des missiles de haute précision 18 zones de concentration de forces et d’équipements militaires ukrainiens, en plus de 10 batteries d’artillerie et de mortiers ukrainiens, dont 6 batteries de lance-roquettes Grad dans les régions de Zaitseve, Kordymovka et Dzerzhinsk, Bakhmut, Artyomovo et Ocheretino de la République populaire de Donetsk », a ajouté M. Konashenkov lors d’un point de presse.

Il a affirmé : « Deux dépôts de missiles, d’artillerie et de munitions ont été détruits dans les villes de Spornoe et Vyemka. »

Il y a deux jours, l’armée russe a annoncé avoir détruit un dépôt d’armes envoyées par l’OTAN à Kiev, situé à l’ouest de l’Ukraine.

Elle a aussi rendu compte d’une attaque aux missiles sur l’aéroport militaire Voznesensk dans la région de Nikolaev (Vidéo ci-dessous), ce qui a conduit à la destruction des avions de l’armée de l’air ukrainienne.

Source: Médias