L’ambassadeur de Russie à Washington, Anatoly Antonov, a déclaré ce samedi 18 juin que la fourniture d’armes à l’Ukraine mène à la confrontation entre la Russie et les États-Unis ». Le Pentagone avait la veille publié un rapport sur la quantité et la nature des armements fournis à Kiev.

Dans un article pour Newsweek, M. Antonov a écrit : « Il est également clair que les Américains sont myopes dans les circonstances actuelles. L’élite locale, obsédée par le désir d’infliger une défaite stratégique à la Russie, fait monter la tension et injecte des armes dans le régime de Kiev. »

Et de s’interroger : « Ne réalisent-ils vraiment pas que cette voie vers une confrontation militaire directe entre les deux plus grandes puissances nucléaires est lourde de conséquences imprévisibles ? »

L’ambassadeur a également souligné que les plans américains pour « étouffer la Russie avec des sanctions » sont vains, déclarant : « Il ne fait aucun doute qu’imposer des restrictions sans réfléchir ne fait qu’aggraver la situation de l’économie américaine. Il est clair que Washington, est en état de frénésie antirusse est prête à se tirer une balle dans le pied et à danser en même temps. Cela semble ridicule ».

L’ambassadeur a souligné que les efforts américains « n’affecteront en rien la détermination de l’armée russe à accomplir les tâches fixées lors de l’opération militaire spéciale pour protéger les habitants du Donbass ».

Antonov a appelé la partie américaine à cesser de « se berner dans des illusions » concernant la défaite de la Russie, soulignant qu’il n’y a pas d’alternative aux relations pragmatiques entre les deux parties.

Rapport du Pentagone

Le vendredi 18 juin, le Pentagone a publié un rapport sur l’aide militaire américaine fournie à Kiev, notant que depuis le début de l’opération russe son montant s’élève à 5,6 milliards de dollars.

Elle comprend : plus de 1.400 MANPADS Stinger, plus de 6.500 ATGM Javelin, plus de 20.000 systèmes antichars de différents types, plus de 700 drones Switchblade, 126.155 obusiers millimétriques, 260.000 obus et 108 véhicules de remorquage d’artillerie tactique.

Le rapport ajoute: « Le département américain de la Défense a fourni à Kiev 20 hélicoptères Mi-17, 200 véhicules blindés de transport de troupes M113, plus de 7.000 armes légères, plus de 50 millions de cartouches pour eux et environ 75.000 pièces d’armure et des casques, 121 systèmes aériens sans pilote (Phoenix Ghost) et des missiles de croisière antinavires terrestres (Harpoon). »

« L’aide du Pentagone comprenait des équipements de protection chimique, radiologique et biologique, des fournitures médicales, des systèmes de communication sécurisés, des explosifs, des milliers d’appareils de vision nocturne, des services de communication par satellite et un financement pour la formation et la maintenance militaires ukrainiennes », a-t-il précisé.

