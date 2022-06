Le Qatar a annoncé, ce dimanche 19 juin, avoir choisi le géant énergétique italien Eni comme deuxième partenaire étranger, après le français TotalEnergies, pour le développement du plus grand champ de gaz naturel au monde.

« Eni », a déclaré le ministre qatari de l’Energie et PDG de Qatar Energy (QE), Saad Sherida Al-Kaabi, lors d’une conférence de presse à Doha. Le groupe pétro-gazier français a été choisi il y a une semaine pour prendre une part de 6,25% dans le projet, qui vise à aider le pays du Golfe à augmenter sa production de gaz naturel liquéfié (GNL) de 60% d’ici 2027.

La participation des géants pétroliers et gaziers étrangers devraient s’établir à environ 25% dans le projet, qui devrait coûter plus de 28 milliards de dollars et accroître la production de plus de 60% d’ici 2027, selon QE. Le ministre qatari de l’Energie, qui dirige par ailleurs QE, a affirmé que la production commencerait en 2026 et que l’expansion était « en bonne voie ».

Le Qatar est l’un des principaux producteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde, avec les États-Unis et l’Australie. Les dirigeants européens se sont bousculés dans l’émirat du Golfe ces derniers mois, à la recherche d’alternatives au gaz russe, dans un contexte de guerre en Ukraine, qui a donné un nouvel élan aux projets de GNL.

Source: Avec AFP