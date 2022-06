Denys Sharapov et Volodymyr Karpenko, respectivement vice-ministre de la Défense de Kiev chargé de l’approvisionnement et responsable de la logistique du commandement des forces terrestres, ont accordé une interview détaillée au magazine National Defense en marge de la conférence Eurosatory de la semaine dernière à Paris. De son propre aveu, ce magazine touche 1800 entreprises membres du complexe militaro-industriel (CMI) des États-Unis, ce qui en fait l’une des sources d’information les plus influentes dans ce domaine. L’interview de ces deux responsables vaut la peine d’être lue car elle contient de nombreux faits sur la guerre par procuration de l’OTAN contre la Russie par le biais de l’Ukraine et le rôle du MIC dans ce contexte, que le présent article résumera.

Voici les informations les plus importantes de l’interview :

• La ligne de front russo-ukrainienne est d’une longueur stupéfiante :

« Vous devez comprendre que la ligne de front est longue de 2500 kilomètres. La ligne de front où il y a des combats actifs est longue de plus de 1000 kilomètres. C’est comme de Kiev à Berlin ».

• Seule une fraction des besoins militaires de Kiev est actuellement couverte par l’Occident :

« Nous avons reçu un grand nombre de systèmes d’armes, mais malheureusement, avec une ressource aussi massivement dépensée, cela ne couvre que 10 à 15% de nos besoins. »

• Kiev a déjà perdu une proportion énorme de son équipement militaire total :

« À ce jour, nous avons environ 30 à 40, parfois jusqu’à 50 pour cent de pertes d’équipement à la suite de combats actifs. Donc, nous avons perdu environ 50%. … Environ 1300 véhicules de combat d’infanterie ont été perdus, 400 chars, 700 systèmes d’artillerie. »

• Les drones et les lance-roquettes sont considérés par Kiev comme des éléments susceptibles de changer la donne :

« Si nous pouvons utiliser des équipements à longue portée comme les drones – comme les MLRS – qui nous permettront d’étendre la portée effective jusqu’à 60 kilomètres, cela nous donnera le dessus et nous donnera un succès significatif. »

• Les ventes d’armes sont intrinsèquement politiques :

« Vous devez comprendre que tout transfert d’armes est toujours une décision politique. Et très souvent, elle ne dépend pas du gouvernement d’un pays. Il existe différentes alliances. »

• Certains pays perdent tout intérêt à armer Kiev :

« Et l’autre composante est que, malheureusement, tous les politiciens ne comprennent pas la gravité de ce qui se passe en Ukraine. Certaines personnes pensent que ce n’est pas leur guerre. Cette guerre est si lointaine qu’elle ne les concerne pas. »

• Le taux de consommation d’armes de Kiev est si élevé que seule une coordination mondiale des MIC peut le satisfaire :

« Je vous ferai savoir qu’il n’y a pas un seul fabricant ou fournisseur qui est capable de suivre – ce n’est que tous ensemble [qu’ils peuvent suivre]. Il faut un effort conjoint, car aucun fournisseur n’est en mesure de le faire seul. »

• L’Ukraine est désormais le premier marché d’armes du monde :

« Au cours de ces trois derniers jours, nous avons demandé à tout le monde de se joindre à cet effort pour se rassembler parce qu’une fois de plus, tout à fait malheureusement pour nous, nous sommes devenus le plus grand consommateur d’armes et de munitions dans le monde. »

• L’artillerie russe réussit à mettre hors d’état de nuire l’artillerie occidentale de l’Ukraine :

« Les systèmes d’artillerie M777 sont vraiment enclins à être endommagés par l’artillerie ennemie. Pour chaque batterie de M777, il y a six pièces. Après chaque contact d’artillerie, nous devons prendre deux pièces d’artillerie et les renvoyer à l’arrière pour les entretenir parce que certains des sous-systèmes sont endommagés par des éclats d’obus. Cela se produit tous les jours. »

• Kiev s’inquiète que certains gouvernements occidentaux ne donnent pas le feu vert à ses demandes d’armes :

« Nous avons une tâche très difficile à accomplir. Nous demandons à ces entreprises de nous fournir des armes le plus rapidement et le plus efficacement possible. Nous attendons vraiment des gouvernements avec lesquels nous coopérons qu’ils soutiennent pleinement leurs usines d’armement en faveur de l’Ukraine. »

Nous allons maintenant dire quelques mots sur les détails qui viennent d’être partagés ci-dessus.

Kiev a finalement reconnu qu’elle ne pouvait pas maintenir son taux de pertes incroyablement élevé en raison de l’opération militaire spéciale en cours de la Russie. Elle s’inquiète également de ne plus pouvoir compter sur ses partenaires occidentaux comme avant, certains d’entre eux perdant tout intérêt à l’approvisionner à la lumière des récents développements sur le terrain dans la bataille du Donbass. Aucune de ces observations ne relève de la soi-disant «propagande russe », mais sont ouvertement admises par les propres responsables militaires de Kiev, ce qui confirme que le « récit officiel » du conflit a changé de manière décisive ces dernières semaines. Étant donné que la coordination globale du MIC dont Kiev a besoin pour gagner est impossible, il faut donc tenir pour acquis que sa perte est inévitable.

Par Andrew Korybko

Source : One World; traduction Avic pour Réseau International