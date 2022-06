La Knesset va être dissoute, entraînant l’entité sioniste vers de nouvelles élections, ont annoncé le Premier ministre Naftali Bennett et le ministre des Affaires étrangères et Premier ministre suppléant Yair Lapid lundi 20 juin dans un communiqué conjoint, soulignant « qu’ils avaient échoué à trouver des solutions alternatives ».

« Après avoir épuisé toutes les tentatives de stabiliser la coalition, le premier ministre Naftali Bennett et (…) Yaïr Lapid ont décidé de faire voter la loi (de dissolution du Parlement) à la Knesset la semaine prochaine », soulignent-ils dans un communiqué, précisant que « la rotation se fera de manière ordonnée », rapporte l’AFP.

Yaïr Lapid premier ministre

Naftali Bennett et Yaïr Lapid avaient réuni en juin 2021 une coalition réunissant des partis de droite, de centre, de gauche, et pour la première fois, une formation arabe, afin de mettre un terme à douze ans consécutifs de règne de Benjamin Netanyahu à la tête du gouvernement.

Or l’accord de coalition Bennett-Lapid prévoyait aussi une rotation entre les deux hommes à la tête du gouvernement et le remplacement du premier par le second en cas de dissolution du Parlement.

Le chef de la diplomatie israélienne Yaïr Lapid sera « bientôt le premier ministre d’Israël », durant la période entre la dissolution du Parlement et la formation d’un nouveau gouvernement, a confirmé lundi soir l’actuel premier ministre, Naftali Bennett.

« En attendant les nouvelles élections, les défis de notre pays ne peuvent pas attendre. Nous devons lutter contre le coût de la vie, mais aussi gérer les menaces posées par l’Iran et le Hezbollah. Nous devons ne pas laisser des forces obscurantistes détruire notre nation de l’intérieur », a dit Yaïr Lapid.

Le chef de l’opposition Benjamin Netanyahu s’est également exprimé peu de temps après, saluant la chute du « pire gouvernement d’Israël » et promettant de former une « large » coalition.

Les prochaines élections devraient avoir lieu le 25 octobre.