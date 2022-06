Dans son discours au Council on Foreign Relations de Chicago, George Friedman, directeur de la société de renseignement et d’analyse Stratfor, dite la « CIA de l’ombre », explique comment Washington peut conserver sa domination sur la planète. Il identifie également les ennemis potentiels des USA.

Friedman voudrait que le monde actuel soit exclusivement sous le contrôle direct ou indirect des USA. Il explique:

« Les USA contrôlent tous les océans de la terre. Personne n’avait encore réussi à le faire. Par conséquent, nous pouvons nous ingérer partout sur la planète, mais personne ne peut nous attaquer. Le contrôle des océans et de l’espace est la base de notre pouvoir ».

Concernant l’Eurasie, principale préoccupation des Américains, il admet qu’ils ne peuvent par contrôler ses pays en les occupant car « personne n’a les moyens de le faire », mais en semant la discorde entre eux, via leurs agents locaux et d’autres moyens.

Selon lui, il n’y a pas d’Europe pour les Etats-Unis: « Nous avons des relations avec la Roumanie, la France et ainsi de suite. Il n’y a pas d’Europe avec laquelle les USA ont des relations quelconques ».

(…)

Pour finir, il s’étale sur ce qui semble être la hantise des Etats-Unis: la complémentarité entre l’Allemagne et la Russie.

« La priorité des USA est d’empêcher que le capital allemand et les technologies allemandes ne s’unissent avec les ressources naturelles et la main d’œuvre russes pour former une combinaison invincible », souligne-t-il. Pour empêcher ceci, il évoque la création d’un « cordon sanitaire » autour de la Russie qui permettra à terme aux USA de tenir en laisse l’Allemagne et toute l’Union européenne.

N’en demeure pas moins que l’Allemagne reste toujours la grande inconnue pour Washington, d’après ce qui se dégage de ses propos.

