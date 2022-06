La ministre indienne des Finances, Nirmala Sitharaman, a affirmé que son pays compte s’ approvisionner en énergie selon ses intérêts nationaux, et là où elle est bon marché, en réponse aux pressions américaines pour boycotter la Russie.

Dans une interview exclusive avec le Wall Street Journal, Sitharaman a affirmé ce mardi, que l’Inde « ne croit pas que des sanctions soient imposées sur son approvisionnement en pétrole, d’autant plus que les pays d’Europe occidentale continuent d’acheter du pétrole, du gaz et des engrais à la Russie », et que Washington « n’a pas exercé de pression supplémentaire sur nos achats de pétrole ».

Le 3 juin, la ministre indienne des Affaires étrangères Subramaniam Jaishankar a rejeté l’accusation de son pays de politiser les achats de pétrole russe, appelant l’Europe à « cesser la politique de doubles standards dans le traitement des questions internationales ».

Elle a poursuivi : « Il est temps pour l’Europe de dépasser sa mentalité, qui suppose que les problèmes de l’Europe sont les problèmes du monde, mais que les problèmes du monde ne sont pas ceux de l’Europe ».

Et le Wall Street Journal a rapporté que le gouvernement indien avait ordonné à ses courtiers à la recherche d’approvisionnements énergétiques d' »acheter de grandes quantités de pétrole russe, à des prix réduits », s’élevant à un million de barils par jour « en moyenne, contre environ 300 000 barils par jour » au mois de février dernier.

Plus tôt, l’Inde a défendu ses achats continus de pétrole russe, affirmant que cela faisait partie d’un effort à long terme pour diversifier ses approvisionnements, soulignant qu’un arrêt soudain des importations ferait augmenter les prix mondiaux et nuirait aux consommateurs nationaux.

Source: Traduit d'AlMayadeen